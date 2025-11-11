Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland plant Aktienrückkauf - Kurs steigt
- SAF-Holland plant Aktienrückkauf von 40 Mio. Euro.
- Rückkauf soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
- Hauptversammlung soll Ermächtigung im Mai erneuern.
BESSENHEIM (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will angesichts seiner robusten Kassenlage eigene Aktien zurückkaufen. So sollen bis zu 40 Millionen Euro für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals ausgegeben werden, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Bessenheim mit. Voraussichtlich soll der Rückkauf Ende November beginnen und bis zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis zum März 2027 gebe es keine ausstehenden Fälligkeiten von Schulden, hieß es weiter zur Begründung. Der Hauptversammlung im kommenden Mai soll vorgeschlagen werden, die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zu erneuern. Die Aktie von SAF-Holland baute ihre Kursgewinne auf 2,6 Prozent aus./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 15.951 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 625,53 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+102,90 % bedeutet.
Oder haben die Angst vor Trump und Konjunkturflaute und versorgen sich vorsorglich mit teurer Liquidität für morgen?
Auf alle Fälle steigen die Zinskosten und wenn die Konjunktur Flaute zeigt, sinkt auch das EBIT.
Als Investor gilt hier nun die gelbe Ampel.