    Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland plant Aktienrückkauf - Kurs steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • SAF-Holland plant Aktienrückkauf von 40 Mio. Euro.
    • Rückkauf soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
    • Hauptversammlung soll Ermächtigung im Mai erneuern.
    Foto: SAF Holland

    BESSENHEIM (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will angesichts seiner robusten Kassenlage eigene Aktien zurückkaufen. So sollen bis zu 40 Millionen Euro für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals ausgegeben werden, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Bessenheim mit. Voraussichtlich soll der Rückkauf Ende November beginnen und bis zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis zum März 2027 gebe es keine ausstehenden Fälligkeiten von Schulden, hieß es weiter zur Begründung. Der Hauptversammlung im kommenden Mai soll vorgeschlagen werden, die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zu erneuern. Die Aktie von SAF-Holland baute ihre Kursgewinne auf 2,6 Prozent aus./men/jha/

    SAF-HOLLAND

    +1,17 %
    +1,19 %
    -5,66 %
    -16,09 %
    -4,21 %
    +47,68 %
    +68,85 %
    +5,17 %
    -50,71 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 15.951 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 625,53 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+102,90 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
