Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland plant Aktienrückkauf - Kurs steigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 15.951 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 625,53 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+102,90 % bedeutet.