KEBA und EO Charging starten strategische Partnerschaft zur Flottenelektrifizierung in Europa

Linz (ots) - KEBA, ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen, und EO

Charging, ein globaler Pionier für Ladeinfrastruktur haben heute eine

strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um europaweit großflächige

Ladeinfrastruktur für Logistik- und Transportflotten bereitzustellen.



Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in den kommenden

Monaten Tausende AC- und DC-Ladestationen installieren. Erste Inbetriebnahmen

laufen bereits in Schweden, Italien, Benelux und Großbritannien. Die Einführung

wird zudem auf Frankreich, die DACH-Region sowie die nordischen Länder

ausgeweitet.





Versorgung der größten Flotten EuropasMit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung großerFlottenbetreiber wie DHL, Tesco, UPS und Amazon versteht EO Charging, welcheentscheidende Rolle eine verlässliche und effiziente Ladeinfrastruktur für denerfolgreichen Umstieg auf Elektromobilität spielt. Durch seine innovativePlattform Charge Assurance garantiert EO seinen Kunden eine Betriebszeit von 99%. Die Partnerschaft mit KEBA vereint EOs fortschrittliche Software-,Installations- und Servicemodelle mit der bewährten Hardware undzukunftsorientierten Technologie von KEBA. "EO verfolgt die Mission, dieElektrifizierung europäischer Flotten zu beschleunigen - nicht nur, umNachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch, um den Geschäftserfolg zusteigern. Unsere Partnerschaft mit KEBA kombiniert erstklassige Hardware für AC-und DC-Ladestationen mit der integrierten Software und den Services von EO. Soentstehen nahtlose, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen. FürFlottenbetreiber bedeutet das mehr als nur Infrastruktur - es garantiertGeschäftskontinuität, mit Fahrzeugen, die Tag für Tag zuverlässig geladen undeinsatzbereit sind. Gemeinsam setzen EO und KEBA neue Maßstäbe in SachenZuverlässigkeit, Belastbarkeit und operativer Exzellenz und schaffen dasLadeökosystem, das Europas Flotten antreibt", so Mohomoud Ismail, Fleet DirectorEurope, EO Charging.Von Pkw bis zu schweren NutzfahrzeugenDie Partnerschaft umfasst KEBAs AC-Ladegeräte sowie DC-Ladesysteme fürhalb-öffentliche Bereiche auf Basis der KeContact DCL10. Diese DC-Ladestationverfügt über einen besonders schlanken Dispenser, der ideal für Lkw- undBusdepots geeignet ist, und wird durch die externe Leistungseinheit KeContactDCU10 ergänzt. Alle Produkte erhalten ein individuelles EO-Branding und sind füreine schnelle, kostengünstige Installation vorkonfiguriert. Zudem ermöglichtKEBAs offenes Servicezugangskonzept, dass EOs Servicepartner die Stationenflexibel installieren, betreiben und warten können.Made in Austria, gebaut für ZuverlässigkeitKEBA steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Die in Österreichgefertigten Ladegeräte decken mit AC- und DC-Lösungen alle Anwendungsbereiche ab- vom Pkw bis zum schweren Nutzfahrzeug. Als Pionier für Ladeinfrastruktur inder E-Mobilität seit 2009 gehört KEBA heute zu den erfahrensten Anbietern amMarkt. " Für KEBA ist diese Partnerschaft weit mehr als eine Zusammenarbeit -sie ist ein gemeinsames Bekenntnis, Europas Wandel hin zu nachhaltiger Mobilitätzu beschleunigen" , sagt Darren Gardener, Country Manager UK bei KEBA EnergyAutomation. "Gemeinsam mit EO Charging bündeln wir unsere Stärken, umzukunftssichere Ladeökosysteme zu schaffen und die Flottenbetreiber dabei zuunterstützen, mit Vertrauen den Schritt in eine saubere und intelligenteMobilitätszukunft zu gehen."Eine gemeinsame Vision für die Flottenelektrifizierung"KEBA und EO Charging verfolgen dasselbe Ziel: Logistik- undTransportunternehmen den großflächigen Umstieg auf elektrische Flotten zuermöglichen" , erklärt Stefan Richter, CEO KEBA Energy Automation . "UnsereHardware setzt Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit,während EO die Software und Services bereitstellt, die eine garantierteBetriebszeit sicherstellen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltigerFlottenladung in Europa." www.keba.com/emobility