KEBA und EO Charging starten strategische Partnerschaft zur Flottenelektrifizierung in Europa
Linz (ots) - KEBA, ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen, und EO
Charging, ein globaler Pionier für Ladeinfrastruktur haben heute eine
strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um europaweit großflächige
Ladeinfrastruktur für Logistik- und Transportflotten bereitzustellen.
Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in den kommenden
Monaten Tausende AC- und DC-Ladestationen installieren. Erste Inbetriebnahmen
laufen bereits in Schweden, Italien, Benelux und Großbritannien. Die Einführung
wird zudem auf Frankreich, die DACH-Region sowie die nordischen Länder
ausgeweitet.
Versorgung der größten Flotten Europas
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung großer
Flottenbetreiber wie DHL, Tesco, UPS und Amazon versteht EO Charging, welche
entscheidende Rolle eine verlässliche und effiziente Ladeinfrastruktur für den
erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilität spielt. Durch seine innovative
Plattform Charge Assurance garantiert EO seinen Kunden eine Betriebszeit von 99
%. Die Partnerschaft mit KEBA vereint EOs fortschrittliche Software-,
Installations- und Servicemodelle mit der bewährten Hardware und
zukunftsorientierten Technologie von KEBA. "EO verfolgt die Mission, die
Elektrifizierung europäischer Flotten zu beschleunigen - nicht nur, um
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch, um den Geschäftserfolg zu
steigern. Unsere Partnerschaft mit KEBA kombiniert erstklassige Hardware für AC-
und DC-Ladestationen mit der integrierten Software und den Services von EO. So
entstehen nahtlose, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen. Für
Flottenbetreiber bedeutet das mehr als nur Infrastruktur - es garantiert
Geschäftskontinuität, mit Fahrzeugen, die Tag für Tag zuverlässig geladen und
einsatzbereit sind. Gemeinsam setzen EO und KEBA neue Maßstäbe in Sachen
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und operativer Exzellenz und schaffen das
Ladeökosystem, das Europas Flotten antreibt", so Mohomoud Ismail, Fleet Director
Europe, EO Charging.
Von Pkw bis zu schweren Nutzfahrzeugen
Die Partnerschaft umfasst KEBAs AC-Ladegeräte sowie DC-Ladesysteme für
halb-öffentliche Bereiche auf Basis der KeContact DCL10. Diese DC-Ladestation
verfügt über einen besonders schlanken Dispenser, der ideal für Lkw- und
Busdepots geeignet ist, und wird durch die externe Leistungseinheit KeContact
DCU10 ergänzt. Alle Produkte erhalten ein individuelles EO-Branding und sind für
eine schnelle, kostengünstige Installation vorkonfiguriert. Zudem ermöglicht
KEBAs offenes Servicezugangskonzept, dass EOs Servicepartner die Stationen
flexibel installieren, betreiben und warten können.
Made in Austria, gebaut für Zuverlässigkeit
KEBA steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Die in Österreich
gefertigten Ladegeräte decken mit AC- und DC-Lösungen alle Anwendungsbereiche ab
- vom Pkw bis zum schweren Nutzfahrzeug. Als Pionier für Ladeinfrastruktur in
der E-Mobilität seit 2009 gehört KEBA heute zu den erfahrensten Anbietern am
Markt. " Für KEBA ist diese Partnerschaft weit mehr als eine Zusammenarbeit -
sie ist ein gemeinsames Bekenntnis, Europas Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität
zu beschleunigen" , sagt Darren Gardener, Country Manager UK bei KEBA Energy
Automation. "Gemeinsam mit EO Charging bündeln wir unsere Stärken, um
zukunftssichere Ladeökosysteme zu schaffen und die Flottenbetreiber dabei zu
unterstützen, mit Vertrauen den Schritt in eine saubere und intelligente
Mobilitätszukunft zu gehen."
Eine gemeinsame Vision für die Flottenelektrifizierung
"KEBA und EO Charging verfolgen dasselbe Ziel: Logistik- und
Transportunternehmen den großflächigen Umstieg auf elektrische Flotten zu
ermöglichen" , erklärt Stefan Richter, CEO KEBA Energy Automation . "Unsere
Hardware setzt Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit,
während EO die Software und Services bereitstellt, die eine garantierte
Betriebszeit sicherstellen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltiger
Flottenladung in Europa." www.keba.com/emobility
Pressekontakt:
REICHLUNDPARTNER PR
Verena Schwarzinger
Telefon: +43(0)66488249748
E-Mail: mailto:verena.schwarzinger@reichlundpartner.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102553/6155823
OTS: KEBA Group AG
