KEBA und EO Charging starten strategische Partnerschaft zur Flottenelektrifizierung in Europa

    Linz (ots) - KEBA, ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen, und EO
    Charging, ein globaler Pionier für Ladeinfrastruktur haben heute eine
    strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um europaweit großflächige
    Ladeinfrastruktur für Logistik- und Transportflotten bereitzustellen.

    Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in den kommenden
    Monaten Tausende AC- und DC-Ladestationen installieren. Erste Inbetriebnahmen
    laufen bereits in Schweden, Italien, Benelux und Großbritannien. Die Einführung
    wird zudem auf Frankreich, die DACH-Region sowie die nordischen Länder
    ausgeweitet.

    Versorgung der größten Flotten Europas

    Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung großer
    Flottenbetreiber wie DHL, Tesco, UPS und Amazon versteht EO Charging, welche
    entscheidende Rolle eine verlässliche und effiziente Ladeinfrastruktur für den
    erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilität spielt. Durch seine innovative
    Plattform Charge Assurance garantiert EO seinen Kunden eine Betriebszeit von 99
    %. Die Partnerschaft mit KEBA vereint EOs fortschrittliche Software-,
    Installations- und Servicemodelle mit der bewährten Hardware und
    zukunftsorientierten Technologie von KEBA. "EO verfolgt die Mission, die
    Elektrifizierung europäischer Flotten zu beschleunigen - nicht nur, um
    Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch, um den Geschäftserfolg zu
    steigern. Unsere Partnerschaft mit KEBA kombiniert erstklassige Hardware für AC-
    und DC-Ladestationen mit der integrierten Software und den Services von EO. So
    entstehen nahtlose, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen. Für
    Flottenbetreiber bedeutet das mehr als nur Infrastruktur - es garantiert
    Geschäftskontinuität, mit Fahrzeugen, die Tag für Tag zuverlässig geladen und
    einsatzbereit sind. Gemeinsam setzen EO und KEBA neue Maßstäbe in Sachen
    Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und operativer Exzellenz und schaffen das
    Ladeökosystem, das Europas Flotten antreibt", so Mohomoud Ismail, Fleet Director
    Europe, EO Charging.

    Von Pkw bis zu schweren Nutzfahrzeugen

    Die Partnerschaft umfasst KEBAs AC-Ladegeräte sowie DC-Ladesysteme für
    halb-öffentliche Bereiche auf Basis der KeContact DCL10. Diese DC-Ladestation
    verfügt über einen besonders schlanken Dispenser, der ideal für Lkw- und
    Busdepots geeignet ist, und wird durch die externe Leistungseinheit KeContact
    DCU10 ergänzt. Alle Produkte erhalten ein individuelles EO-Branding und sind für
    eine schnelle, kostengünstige Installation vorkonfiguriert. Zudem ermöglicht
    KEBAs offenes Servicezugangskonzept, dass EOs Servicepartner die Stationen
    flexibel installieren, betreiben und warten können.

    Made in Austria, gebaut für Zuverlässigkeit

    KEBA steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Die in Österreich
    gefertigten Ladegeräte decken mit AC- und DC-Lösungen alle Anwendungsbereiche ab
    - vom Pkw bis zum schweren Nutzfahrzeug. Als Pionier für Ladeinfrastruktur in
    der E-Mobilität seit 2009 gehört KEBA heute zu den erfahrensten Anbietern am
    Markt. " Für KEBA ist diese Partnerschaft weit mehr als eine Zusammenarbeit -
    sie ist ein gemeinsames Bekenntnis, Europas Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität
    zu beschleunigen" , sagt Darren Gardener, Country Manager UK bei KEBA Energy
    Automation. "Gemeinsam mit EO Charging bündeln wir unsere Stärken, um
    zukunftssichere Ladeökosysteme zu schaffen und die Flottenbetreiber dabei zu
    unterstützen, mit Vertrauen den Schritt in eine saubere und intelligente
    Mobilitätszukunft zu gehen."

    Eine gemeinsame Vision für die Flottenelektrifizierung

    "KEBA und EO Charging verfolgen dasselbe Ziel: Logistik- und
    Transportunternehmen den großflächigen Umstieg auf elektrische Flotten zu
    ermöglichen" , erklärt Stefan Richter, CEO KEBA Energy Automation . "Unsere
    Hardware setzt Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit,
    während EO die Software und Services bereitstellt, die eine garantierte
    Betriebszeit sicherstellen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltiger
    Flottenladung in Europa." www.keba.com/emobility

