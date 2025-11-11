    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    UBS stuft DHL Group auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Von einem Flugverbot der US-Luftfahrtbehörde FAA für Flugzeuge vom Typ
    McDonnell Douglas MD-11 könnte die DHL Group zumindest kurzfristig profitieren, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Logistikkonzern könnte im November und Dezember Marktanteile von den Kontrahenten UPS und Fedex übernehmen oder mehr Spielraum bei den Preisen haben./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:05 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 43,96EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Cristian Nedelcu
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
