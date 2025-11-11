UBS stuft DHL Group auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Von einem Flugverbot der US-Luftfahrtbehörde FAA für Flugzeuge vom Typ
McDonnell Douglas MD-11 könnte die DHL Group zumindest kurzfristig profitieren, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Logistikkonzern könnte im November und Dezember Marktanteile von den Kontrahenten UPS und Fedex übernehmen oder mehr Spielraum bei den Preisen haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 43,96EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
