WARBURG RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern weise eine weiterhin solide operative Entwicklung auf, schrieb Simon Stippig am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er lobte zudem die erhöhten Ziele für 2025 und den unerwartet guten Ausblick auf 2026./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 13,93EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.



