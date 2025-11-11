Fraport klettern nach Zahlen auf höchsten Stand seit 2018

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    • Fraport-Aktien erreichen Höchststand seit 2018.
    • Kurssteigerung von fast 11 Prozent am Dienstag.
    • Positive Quartalszahlen trotz geringerer Passagierziele.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstag nach Geschäftszahlen mit 79,60 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 erreicht. Damit kosten sie erstmals wieder mehr als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihrer heftigen Kurskorrektur.

    Bis zum Mittag gewannen die Papiere der Frankfurter also fast 11 Prozent und bauten ihr Jahresplus auf 36 Prozent aus. Damit hängen sie den MDax der mittelgroßen Werte mit seinem Zuwachs um 14 Prozent klar ab.

    Auch ein etwas geringeres Jahresziel für die Passagierzahlen als bisher störte die Anleger damit nicht. Denn dies entspräche den Schätzungen, erklärte Ashish Khetan von der Citigroup. Elodie Rall von JPMorgan stimmte zu und hob zudem eine ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv hervor.

    Die operativen Resultate des dritten Quartals wurden einhellig gelobt. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber, rechnete ein Experte vor. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv./ag/la/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,83 % und einem Kurs von 79,80 auf Tradegate (11. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -14,55 %/+5,26 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
