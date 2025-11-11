    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Evonik-Kursziel auf 11,60 Euro.
    • Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, Analystin warnt.
    • Preisdruck bei Methionin und Kreditmärkte im Fokus.
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Short
    14,59€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    12,30€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 9,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Evonik Industries

    -3,39 %
    -4,76 %
    -4,16 %
    -19,71 %
    -25,25 %
    -26,80 %
    -41,31 %
    -57,55 %
    -58,72 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 13,66 auf Tradegate (11. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,38 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,59 %/+46,20 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 11,60 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch …