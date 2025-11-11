Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 13,66 auf Tradegate (11. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,38 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,59 %/+46,20 % bedeutet.