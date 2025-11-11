ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro
- Goldman Sachs senkt Evonik-Kursziel auf 11,60 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, Analystin warnt.
- Preisdruck bei Methionin und Kreditmärkte im Fokus.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 13,66 auf Tradegate (11. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,38 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,59 %/+46,20 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 11,60 Euro
