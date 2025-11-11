Neue Führung, neue Strukturen, neue Perspektiven (FOTO)

Berlin (ots) - Mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken als Ehrengast

markierte die Herbsttagung der Healthcare Frauen 2025 einen Moment des

Aufbruchs. Was die über 250 Teilnehmenden aus Politik, Gesundheitswesen und

Gesundheitswirtschaft einte: der Wille, das Gesundheitssystem neu zu denken -

menschlicher, moderner, gerechter.



Wie gelingt der Wandel hin zu einem nachhaltigen, gerechten und zukunftsfähigen

Gesundheitssystem? Diese Frage stand am Montag im Mittelpunkt der Herbsttagung

der Healthcare Frauen (HCF) e.V., zu der das Businessnetzwerk mehr als 250

Mitglieder und Akteur*innen aus Gesundheitswesen, Politik und Wirtschaft nach

Berlin eingeladen hatte. Unter dem Motto "Transformation braucht Haltung"

diskutierten sie Herausforderungen und Chancen systemischer Veränderung - von

modernen Führungsmodellen über interdisziplinäre Zusammenarbeit bis hin zur

geschlechtersensiblen Medizin.









Bundesgesundheitsministerin Nina Warken : "Unser Gesundheitswesen steht vor

enormen Herausforderungen - finanziell und personell. Verstehen wir diese

Herausforderung als Chance, unser Gesundheitswesen neu zu denken und zu

gestalten. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam ergreifen. Die Digitalisierung

müssen wir stärker nutzen - zum Wohle der Patientinnen und Patienten und zur

Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Mein besonderer Apell, gerade

wenn es um Führung geht: Lassen Sie uns die Perspektive der Frauen, ihre

spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen stärker in das Gesundheitswesen

einbringen. Davon profitieren am Ende alle!"



Systemwandel hin zu einem holistischen Gesundheitssystem



Impulse für diesen Wandel lieferte Keynote-Speakerin Prof. Dr. Anabel Ternès von

Hattburg, Zukunftsforscherin und Direktorin des Instituts für Nachhaltiges

Management : "Wir brauchen einen Systemwandel hin zu einem holistischen

Gesundheitssystem, dass auf Prävention und interdisziplinärer Zusammenarbeit

basiert. Vorsorge spielt eine zentrale Rolle. Und das Zusammenwirken

verschiedener medizinischer Disziplinen hilft dem Wohl von Patientinnen und

Patienten. Dann können Krankenhäuser künftig zu Gesundheitshäusern werden." Ihr

Appell: Transformation müsse den Menschen ins Zentrum stellen - als Patient,

Mitarbeitende und Führungskraft gleichermaßen.



Transformation ist eine Gemeinschaftsaufgabe



"Der Wandel im Gesundheitswesen kann nur gelingen, wenn wir Führung neu denken",

sagte HCF-Vorständin Cornelia Wanke . "Systemische Transformation bedeutet,

Silos aufzubrechen, Vielfalt zu leben und gendersensible Versorgung in der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





