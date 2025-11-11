Gesundheitssystem im Wandel
Neue Führung, neue Strukturen, neue Perspektiven (FOTO)
Berlin (ots) - Mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken als Ehrengast
markierte die Herbsttagung der Healthcare Frauen 2025 einen Moment des
Aufbruchs. Was die über 250 Teilnehmenden aus Politik, Gesundheitswesen und
Gesundheitswirtschaft einte: der Wille, das Gesundheitssystem neu zu denken -
menschlicher, moderner, gerechter.
Wie gelingt der Wandel hin zu einem nachhaltigen, gerechten und zukunftsfähigen
Gesundheitssystem? Diese Frage stand am Montag im Mittelpunkt der Herbsttagung
der Healthcare Frauen (HCF) e.V., zu der das Businessnetzwerk mehr als 250
Mitglieder und Akteur*innen aus Gesundheitswesen, Politik und Wirtschaft nach
Berlin eingeladen hatte. Unter dem Motto "Transformation braucht Haltung"
diskutierten sie Herausforderungen und Chancen systemischer Veränderung - von
modernen Führungsmodellen über interdisziplinäre Zusammenarbeit bis hin zur
geschlechtersensiblen Medizin.
markierte die Herbsttagung der Healthcare Frauen 2025 einen Moment des
Aufbruchs. Was die über 250 Teilnehmenden aus Politik, Gesundheitswesen und
Gesundheitswirtschaft einte: der Wille, das Gesundheitssystem neu zu denken -
menschlicher, moderner, gerechter.
Wie gelingt der Wandel hin zu einem nachhaltigen, gerechten und zukunftsfähigen
Gesundheitssystem? Diese Frage stand am Montag im Mittelpunkt der Herbsttagung
der Healthcare Frauen (HCF) e.V., zu der das Businessnetzwerk mehr als 250
Mitglieder und Akteur*innen aus Gesundheitswesen, Politik und Wirtschaft nach
Berlin eingeladen hatte. Unter dem Motto "Transformation braucht Haltung"
diskutierten sie Herausforderungen und Chancen systemischer Veränderung - von
modernen Führungsmodellen über interdisziplinäre Zusammenarbeit bis hin zur
geschlechtersensiblen Medizin.
Systemischer Wandel braucht Mut und Haltung
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken : "Unser Gesundheitswesen steht vor
enormen Herausforderungen - finanziell und personell. Verstehen wir diese
Herausforderung als Chance, unser Gesundheitswesen neu zu denken und zu
gestalten. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam ergreifen. Die Digitalisierung
müssen wir stärker nutzen - zum Wohle der Patientinnen und Patienten und zur
Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Mein besonderer Apell, gerade
wenn es um Führung geht: Lassen Sie uns die Perspektive der Frauen, ihre
spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen stärker in das Gesundheitswesen
einbringen. Davon profitieren am Ende alle!"
Systemwandel hin zu einem holistischen Gesundheitssystem
Impulse für diesen Wandel lieferte Keynote-Speakerin Prof. Dr. Anabel Ternès von
Hattburg, Zukunftsforscherin und Direktorin des Instituts für Nachhaltiges
Management : "Wir brauchen einen Systemwandel hin zu einem holistischen
Gesundheitssystem, dass auf Prävention und interdisziplinärer Zusammenarbeit
basiert. Vorsorge spielt eine zentrale Rolle. Und das Zusammenwirken
verschiedener medizinischer Disziplinen hilft dem Wohl von Patientinnen und
Patienten. Dann können Krankenhäuser künftig zu Gesundheitshäusern werden." Ihr
Appell: Transformation müsse den Menschen ins Zentrum stellen - als Patient,
Mitarbeitende und Führungskraft gleichermaßen.
Transformation ist eine Gemeinschaftsaufgabe
"Der Wandel im Gesundheitswesen kann nur gelingen, wenn wir Führung neu denken",
sagte HCF-Vorständin Cornelia Wanke . "Systemische Transformation bedeutet,
Silos aufzubrechen, Vielfalt zu leben und gendersensible Versorgung in der
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken : "Unser Gesundheitswesen steht vor
enormen Herausforderungen - finanziell und personell. Verstehen wir diese
Herausforderung als Chance, unser Gesundheitswesen neu zu denken und zu
gestalten. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam ergreifen. Die Digitalisierung
müssen wir stärker nutzen - zum Wohle der Patientinnen und Patienten und zur
Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Mein besonderer Apell, gerade
wenn es um Führung geht: Lassen Sie uns die Perspektive der Frauen, ihre
spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen stärker in das Gesundheitswesen
einbringen. Davon profitieren am Ende alle!"
Systemwandel hin zu einem holistischen Gesundheitssystem
Impulse für diesen Wandel lieferte Keynote-Speakerin Prof. Dr. Anabel Ternès von
Hattburg, Zukunftsforscherin und Direktorin des Instituts für Nachhaltiges
Management : "Wir brauchen einen Systemwandel hin zu einem holistischen
Gesundheitssystem, dass auf Prävention und interdisziplinärer Zusammenarbeit
basiert. Vorsorge spielt eine zentrale Rolle. Und das Zusammenwirken
verschiedener medizinischer Disziplinen hilft dem Wohl von Patientinnen und
Patienten. Dann können Krankenhäuser künftig zu Gesundheitshäusern werden." Ihr
Appell: Transformation müsse den Menschen ins Zentrum stellen - als Patient,
Mitarbeitende und Führungskraft gleichermaßen.
Transformation ist eine Gemeinschaftsaufgabe
"Der Wandel im Gesundheitswesen kann nur gelingen, wenn wir Führung neu denken",
sagte HCF-Vorständin Cornelia Wanke . "Systemische Transformation bedeutet,
Silos aufzubrechen, Vielfalt zu leben und gendersensible Versorgung in der
Autor folgen