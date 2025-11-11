    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Führung, neue Strukturen, neue Perspektiven (FOTO)

    Berlin (ots) - Mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken als Ehrengast
    markierte die Herbsttagung der Healthcare Frauen 2025 einen Moment des
    Aufbruchs. Was die über 250 Teilnehmenden aus Politik, Gesundheitswesen und
    Gesundheitswirtschaft einte: der Wille, das Gesundheitssystem neu zu denken -
    menschlicher, moderner, gerechter.

    Wie gelingt der Wandel hin zu einem nachhaltigen, gerechten und zukunftsfähigen
    Gesundheitssystem? Diese Frage stand am Montag im Mittelpunkt der Herbsttagung
    der Healthcare Frauen (HCF) e.V., zu der das Businessnetzwerk mehr als 250
    Mitglieder und Akteur*innen aus Gesundheitswesen, Politik und Wirtschaft nach
    Berlin eingeladen hatte. Unter dem Motto "Transformation braucht Haltung"
    diskutierten sie Herausforderungen und Chancen systemischer Veränderung - von
    modernen Führungsmodellen über interdisziplinäre Zusammenarbeit bis hin zur
    geschlechtersensiblen Medizin.

    Systemischer Wandel braucht Mut und Haltung

    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken : "Unser Gesundheitswesen steht vor
    enormen Herausforderungen - finanziell und personell. Verstehen wir diese
    Herausforderung als Chance, unser Gesundheitswesen neu zu denken und zu
    gestalten. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam ergreifen. Die Digitalisierung
    müssen wir stärker nutzen - zum Wohle der Patientinnen und Patienten und zur
    Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Mein besonderer Apell, gerade
    wenn es um Führung geht: Lassen Sie uns die Perspektive der Frauen, ihre
    spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen stärker in das Gesundheitswesen
    einbringen. Davon profitieren am Ende alle!"

    Systemwandel hin zu einem holistischen Gesundheitssystem

    Impulse für diesen Wandel lieferte Keynote-Speakerin Prof. Dr. Anabel Ternès von
    Hattburg, Zukunftsforscherin und Direktorin des Instituts für Nachhaltiges
    Management : "Wir brauchen einen Systemwandel hin zu einem holistischen
    Gesundheitssystem, dass auf Prävention und interdisziplinärer Zusammenarbeit
    basiert. Vorsorge spielt eine zentrale Rolle. Und das Zusammenwirken
    verschiedener medizinischer Disziplinen hilft dem Wohl von Patientinnen und
    Patienten. Dann können Krankenhäuser künftig zu Gesundheitshäusern werden." Ihr
    Appell: Transformation müsse den Menschen ins Zentrum stellen - als Patient,
    Mitarbeitende und Führungskraft gleichermaßen.

    Transformation ist eine Gemeinschaftsaufgabe

    "Der Wandel im Gesundheitswesen kann nur gelingen, wenn wir Führung neu denken",
    sagte HCF-Vorständin Cornelia Wanke . "Systemische Transformation bedeutet,
    Silos aufzubrechen, Vielfalt zu leben und gendersensible Versorgung in der
