    UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 29,04EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andrew Jones
    Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 22,50
    Kursziel alt: 22,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


