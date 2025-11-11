    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 12,90EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Analysiertes Unternehmen: Medios
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


