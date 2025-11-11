Energiepreise sinken leicht, bleiben aber zu hoch / Brossardt "Wir brauchen wettbewerbsfähige Strompreise zur Standortsicherung"

Der Energiepreisindex der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. lag im dritten Quartal 2025 bei 110,1 Punkten und ist damit gegenüber dem vorherigen Quartal um 1,2 Prozent gesunken. "Trotzdem sind die Energiepreise für die bayerische …



