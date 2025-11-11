DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe solide abgeschnitten und sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Währungseffekten und US-Zöllen sei die Profitabilität auf einem hohen Niveau geblieben. Etwas enttäuschend sei der Ausblick ausgefallen. Positiv wiederum sei die geplante Übernahme von Parse Biosciences, die das Produktportfolio gut ergänze./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 37,37EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
