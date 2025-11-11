    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHomeToGo AktievorwärtsNachrichten zu HomeToGo

    HomeToGo Vorstand im Gespräch

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    HomeToGo nach der Interhome Übernahme: Das ist jetzt die Strategie des Vorstands

    HomeToGo im Wandel: CEO Dr. Patrick Andrae & CFO Sebastian Bielski über Interhome, B2B-Wachstum und Profitabilität. Wie die neue Strategie das Ferienhausgeschäft revolutioniert – und warum die Aktie unterschätzt ist.

    HomeToGo Vorstand im Gespräch - HomeToGo nach der Interhome Übernahme: Das ist jetzt die Strategie des Vorstands

    HomeToGo im Wandel: CEO Dr. Patrick Andrae & CFO Sebastian Bielski über Interhome, B2B-Wachstum und Profitabilität. Wie die neue Strategie das Ferienhausgeschäft revolutioniert – und warum die Aktie unterschätzt ist.

    In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit HomeToGo-CEO Dr. Patrick Andrae und CFO Sebastian Bielski über die strategische Neuausrichtung nach der Übernahme von Interhome. Aus der einstigen Metasuchmaschine ist ein skalierbares, B2B-getriebenes Ferienhaus-Unternehmen geworden – mit klarem Fokus auf wiederkehrende Umsätze, Profitabilität und Technologie.

     

    Im Fokus:

    • Interhome & HomeToGo Pro: B2B steht inzwischen für rund zwei Drittel des Konzerns, mit über 90 % wiederkehrenden Umsätzen und stabilem Cashflow.

    • Wachstum & Synergien: Interhome bringt planbare Erträge, starke Marktposition in Europa und hohes Margenpotenzial. Das EBITDA-Ziel liegt bei über 50 Mio. €, Konzernmarge mittelfristig bei 20 %+.

    • Software trifft Service: Mit Smoobu und Interhome deckt HomeToGo die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Self-Service-Vermieter bis zum Full-Service-Angebot inklusive Reinigung, Schlüsselübergabe und Gästebetreuung.

    • Technologie & KI: HomeToGo nutzt Machine Learning und Large Language Models zur Optimierung von Content, Bewertungen und Prozessen in Tech, Finance und Customer Service. KI wird als Effizienztreiber, nicht als Bedrohung gesehen.

    • Strategie & Bewertung: Laut Management spiegelt der aktuelle Aktienkurs den Wert des kombinierten Geschäfts kaum wider – Anleger erhalten das „alte“ HomeToGo-Geschäft rechnerisch fast gratis dazu.

     

    📈 Fazit: HomeToGo positioniert sich als integrierter Anbieter im europäischen Ferienhausmarkt – mit klarer Profitabilitätsstrategie, wiederkehrenden B2B-Erlösen und hohem Skalierungspotenzial.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    HomeToGo Vorstand im Gespräch HomeToGo nach der Interhome Übernahme: Das ist jetzt die Strategie des Vorstands In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit HomeToGo-CEO Dr. Patrick Andrae und CFO Sebastian Bielski über die strategische Neuausrichtung nach der Übernahme von Interhome. Aus der einstigen Metasuchmaschine ist ein skalierbares, B2B-getriebenes Ferienhaus-Unternehmen geworden – mit klarem Fokus auf wiederkehrende Umsätze, Profitabilität und Technologie.