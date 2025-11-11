Tineco erneut weltweit führend und zum dritten Mal in Folge Nr. 1 bei Nass- und Trockensaugern (FOTO)

Neuss (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/) , Marktführer im Bereichintelligenter Bodenpflege, gab heute bekannt, dass Euromonitor International dasUnternehmen zum dritten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Nass- undTrockensauger für den Haushalt ausgezeichnet hat.* Diese Auszeichnung durch denführenden unabhängigen Anbieter im Bereich Marktforschung bestätigt Tinecoskontinuierliche Innovationskraft und seine führende Rolle im Bereich derintelligenten Haushaltsreinigung.In den vergangenen Jahren hat Tineco die moderne Haushaltsreinigung neudefiniert und Nass- und Trockensauger von einer Nischenkategorie zu einemunverzichtbaren Bestandteil in Haushalten weltweit gemacht. Durch die Verbindungfortschrittlicher Technologie mit durchdachtem Design hat Tineco eine globaleCommunity von über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzern** aufgebaut und einbemerkenswertes Wachstum in verschiedenen Märkten erzielt. Laut EuromonitorInternational erreichte Tineco einen globalen Marktanteil von 41 % im Jahr 2022,40 % im Jahr 2023 und 37 % im Jahr 2024 und behauptet damit drei Jahre in Folgeseine Position als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger. DieserMeilenstein bestätigt Tinecos Führungsrolle im Bereich intelligenter Bodenpflegeund das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke und durchdacht gestalteteProdukte zu entwickeln, denen Millionen Haushalte weltweit vertrauen."Zum dritten Mal in Folge von Euromonitor International als weltweit führendeMarke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet zu werden, istfür uns eine große Motivation", sagt Ling Leng, CEO von Tineco. "DieseAuszeichnung spiegelt unser Engagement für Innovation wider - und unseren festenGlauben daran, dass Technologie das Leben einfacher und nicht kompliziertermachen sollte. Während sich die Reinigungsbranche zunehmend in Richtungintelligenter und nachhaltiger Lösungen entwickelt, wird Tineco weiterhin denWeg weisen - mit smarten, elegant gestalteten Produkten, die immer mehrHaushalte weltweit erreichen."Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von einem Hersteller eineseinzelnen Staubsaugermodells zu einem globalen Innovationsunternehmenentwickelt, das heute in den Bereichen intelligente Bodenpflege, Küche undPersonal Care tätig ist. 2018 brachte die Marke den weltweit ersten smartenStaubsauger auf den Markt, gefolgt vom ersten intelligenten Nass- undTrockensauger im Jahr 2019 und setzte damit neue Maßstäbe für vernetzteReinigungstechnologien.In diesem Jahr präsentierte Tineco auf der IFA in Berlin eine neue Generationinnovativer Produkte, die die Grenzen intelligenter Haushaltsreinigung weiter