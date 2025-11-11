Euromonitor bestätigt
Tineco erneut weltweit führend und zum dritten Mal in Folge Nr. 1 bei Nass- und Trockensaugern (FOTO)
Neuss (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/) , Marktführer im Bereich
intelligenter Bodenpflege, gab heute bekannt, dass Euromonitor International das
Unternehmen zum dritten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Nass- und
Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet hat.* Diese Auszeichnung durch den
führenden unabhängigen Anbieter im Bereich Marktforschung bestätigt Tinecos
kontinuierliche Innovationskraft und seine führende Rolle im Bereich der
intelligenten Haushaltsreinigung.
In den vergangenen Jahren hat Tineco die moderne Haushaltsreinigung neu
definiert und Nass- und Trockensauger von einer Nischenkategorie zu einem
unverzichtbaren Bestandteil in Haushalten weltweit gemacht. Durch die Verbindung
fortschrittlicher Technologie mit durchdachtem Design hat Tineco eine globale
Community von über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzern** aufgebaut und ein
bemerkenswertes Wachstum in verschiedenen Märkten erzielt. Laut Euromonitor
International erreichte Tineco einen globalen Marktanteil von 41 % im Jahr 2022,
40 % im Jahr 2023 und 37 % im Jahr 2024 und behauptet damit drei Jahre in Folge
seine Position als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger. Dieser
Meilenstein bestätigt Tinecos Führungsrolle im Bereich intelligenter Bodenpflege
und das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke und durchdacht gestaltete
Produkte zu entwickeln, denen Millionen Haushalte weltweit vertrauen.
"Zum dritten Mal in Folge von Euromonitor International als weltweit führende
Marke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet zu werden, ist
für uns eine große Motivation", sagt Ling Leng, CEO von Tineco. "Diese
Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Innovation wider - und unseren festen
Glauben daran, dass Technologie das Leben einfacher und nicht komplizierter
machen sollte. Während sich die Reinigungsbranche zunehmend in Richtung
intelligenter und nachhaltiger Lösungen entwickelt, wird Tineco weiterhin den
Weg weisen - mit smarten, elegant gestalteten Produkten, die immer mehr
Haushalte weltweit erreichen."
Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von einem Hersteller eines
einzelnen Staubsaugermodells zu einem globalen Innovationsunternehmen
entwickelt, das heute in den Bereichen intelligente Bodenpflege, Küche und
Personal Care tätig ist. 2018 brachte die Marke den weltweit ersten smarten
Staubsauger auf den Markt, gefolgt vom ersten intelligenten Nass- und
Trockensauger im Jahr 2019 und setzte damit neue Maßstäbe für vernetzte
Reinigungstechnologien.
In diesem Jahr präsentierte Tineco auf der IFA in Berlin eine neue Generation
innovativer Produkte, die die Grenzen intelligenter Haushaltsreinigung weiter
