    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY

    Euromonitor bestätigt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tineco erneut weltweit führend und zum dritten Mal in Folge Nr. 1 bei Nass- und Trockensaugern (FOTO)

    Neuss (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/) , Marktführer im Bereich
    intelligenter Bodenpflege, gab heute bekannt, dass Euromonitor International das
    Unternehmen zum dritten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Nass- und
    Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet hat.* Diese Auszeichnung durch den
    führenden unabhängigen Anbieter im Bereich Marktforschung bestätigt Tinecos
    kontinuierliche Innovationskraft und seine führende Rolle im Bereich der
    intelligenten Haushaltsreinigung.

    In den vergangenen Jahren hat Tineco die moderne Haushaltsreinigung neu
    definiert und Nass- und Trockensauger von einer Nischenkategorie zu einem
    unverzichtbaren Bestandteil in Haushalten weltweit gemacht. Durch die Verbindung
    fortschrittlicher Technologie mit durchdachtem Design hat Tineco eine globale
    Community von über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzern** aufgebaut und ein
    bemerkenswertes Wachstum in verschiedenen Märkten erzielt. Laut Euromonitor
    International erreichte Tineco einen globalen Marktanteil von 41 % im Jahr 2022,
    40 % im Jahr 2023 und 37 % im Jahr 2024 und behauptet damit drei Jahre in Folge
    seine Position als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger. Dieser
    Meilenstein bestätigt Tinecos Führungsrolle im Bereich intelligenter Bodenpflege
    und das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke und durchdacht gestaltete
    Produkte zu entwickeln, denen Millionen Haushalte weltweit vertrauen.

    "Zum dritten Mal in Folge von Euromonitor International als weltweit führende
    Marke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt ausgezeichnet zu werden, ist
    für uns eine große Motivation", sagt Ling Leng, CEO von Tineco. "Diese
    Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Innovation wider - und unseren festen
    Glauben daran, dass Technologie das Leben einfacher und nicht komplizierter
    machen sollte. Während sich die Reinigungsbranche zunehmend in Richtung
    intelligenter und nachhaltiger Lösungen entwickelt, wird Tineco weiterhin den
    Weg weisen - mit smarten, elegant gestalteten Produkten, die immer mehr
    Haushalte weltweit erreichen."

    Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von einem Hersteller eines
    einzelnen Staubsaugermodells zu einem globalen Innovationsunternehmen
    entwickelt, das heute in den Bereichen intelligente Bodenpflege, Küche und
    Personal Care tätig ist. 2018 brachte die Marke den weltweit ersten smarten
    Staubsauger auf den Markt, gefolgt vom ersten intelligenten Nass- und
    Trockensauger im Jahr 2019 und setzte damit neue Maßstäbe für vernetzte
    Reinigungstechnologien.

    In diesem Jahr präsentierte Tineco auf der IFA in Berlin eine neue Generation
    innovativer Produkte, die die Grenzen intelligenter Haushaltsreinigung weiter
    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Euromonitor bestätigt Tineco erneut weltweit führend und zum dritten Mal in Folge Nr. 1 bei Nass- und Trockensaugern (FOTO) Tineco (https://de.tineco.com/) , Marktführer im Bereich intelligenter Bodenpflege, gab heute bekannt, dass Euromonitor International das Unternehmen zum dritten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger für den Haushalt …