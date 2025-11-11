    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    Medios: Starkes Umsatzwachstum

    Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um über 9 Prozent auf 538,3 Mio. Euro gesteigert und die Umsatz- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 12:20 Uhr)

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 12,90EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Kursziel: 26,00 EUR



