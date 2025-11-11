Dax am Mittag weiter leicht im Plus - Ölpreis steigt

Ich teile mal ein paar Gedanken zum Kurs. Hierzu habe ich mal den Chart auf Wochensicht und Tagessicht angefügt.





Nach einer fulminanten Korrektur bis runter auf 94€ ist der Kurs anschließend ebenso impulsiv auf 260€ gestiegen. Die nun stattfindende Korrektur dieses Anstiegs wird meiner Erwartung nach die 100€ erneut testen.





Erstmal ist aber die charttechnische Unterstützung des 618er Fibonacci bei rund 141€ interessant. Sollte der Kurs hier nach oben abgewiesen werden, könnte sich ein Trendwechsel ergeben. In dem Fall wäre mit einer starken Kurserholung zu rechnen.





Sollte diese Preisniveau nachhaltig unterschritten werden, dann wäre der nächste Zielbereich bereits das Tief aus Ende 2022, unter 100€. Für mich ist also entscheidend wie der Kurs an der 141€ Marke reagieren wird.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251110115920-img-0038.jpeg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251110115941-img-0037.jpeg