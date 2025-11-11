Wirtschaft
Dax am Mittag weiter leicht im Plus - Ölpreis steigt
Nachdem am Vortag die Hannover Rück ihr Gewinnziel angehoben hatte, hofften Marktteilnehmer am Dienstag auf einen ähnlichen Schritt durch die Münchener Rück. Beide Rückversicherer konnten einen Gewinnsprung verzeichnen, nachdem es im Sommer vergleichsweise wenige Katastrophen gegeben hatte. Dass bei der Münchener Rück das Gewinnziel nicht angepasst wurde, nahmen Anleger ernüchtert auf.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1572 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,36 US-Dollar, das waren 30 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Ich teile mal ein paar Gedanken zum Kurs. Hierzu habe ich mal den Chart auf Wochensicht und Tagessicht angefügt.
Das war eine ordentliche Korrektur, war zu vermuten, nach dem steilen Anstieg. Genau so Steil runter, werde heute wenn möglich unter 160.- nochmals den Einstieg suchen. Wenn nicht dann soll es nicht sein.
" Adidas gilt laut Warburg als einer der attraktivsten Werte im DAX. Trotz eines EBIT-Wachstums von 23 Prozent im dritten Quartal und einer Anhebung der Jahresprognose auf zwei Milliarden Euro habe die Aktie nach der Quartalsbilanz verloren. Der Bewertungsabschlag gegenüber Nike beträgt aktuell rund 55 Prozent. Warburg sieht die Marktängste vor US-Zöllen als übertrieben an und erwartet, dass Adidas mit seiner Superstar-Produktlinie weiter Marktanteile gewinnt. Das EBIT-Ziel von zehn Prozent bis 2026 bleibe erreichbar. "