BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Immobilienunternehmen die Jahresziele erhöht hat, wertete Kai Klose als eine positive Überraschung. Auch hätten sich die Finanzkennziffern des Unternehmens verbessert, schrieb er am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 13,92EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
