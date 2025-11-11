    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Immobilienunternehmen die Jahresziele erhöht hat, wertete Kai Klose als eine positive Überraschung. Auch hätten sich die Finanzkennziffern des Unternehmens verbessert, schrieb er am Dienstag./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:04 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 13,92EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



