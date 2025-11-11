Siebter Angriff
Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow
- Ukrainische Armee greift Raffinerie in Saratow an.
- Explosionen und Brände an der Anlage beobachtet.
- Russische Angriffe beschädigen Infrastruktur in Odessa.
SARATOW/ODESSA (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal die Raffinerie der russischen Stadt Saratow an der Wolga mit Drohnen angegriffen. An der Anlage seien Explosionen und Brände zu beobachten gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der russische Telegramkanal Astra bestätigte den Angriff, gestützt auf Videoaufnahmen aus Saratow. Es sei in diesem Jahr die siebte Attacke auf die Raffinerie gewesen, die dem von den USA sanktionierten Ölkonzern Rosneft gehört.
Russische Stellen berichten von einer Verletzten
Offiziell sprach Gebietsgouverneur Roman Bussargin auf Telegram lediglich von einem Angriff auf ein ziviles Objekt in dem Stadtteil von Saratow, in dem die Raffinerie liegt. Er sprach von einer Verletzten.
Der ukrainische Generalstab nannte als weiteres Ziel die Ölverladeanlage des Hafens Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Ukraine versucht in ihrem Abwehrkampf, systematisch die russische Ölindustrie zu schwächen.
Russische Treffer in Odessa
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht vor allem die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Nach Angaben der Gebietsverwaltung wurden Teile des Stromnetzes, Bahnanlagen und Verwaltungsgebäude beschädigt./fko/DP/jha
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---