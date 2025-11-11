    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Siebter Angriff

    Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Armee greift Raffinerie in Saratow an.
    • Explosionen und Brände an der Anlage beobachtet.
    • Russische Angriffe beschädigen Infrastruktur in Odessa.
    Siebter Angriff - Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow
    Foto: Jan Woitas - dpa

    SARATOW/ODESSA (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal die Raffinerie der russischen Stadt Saratow an der Wolga mit Drohnen angegriffen. An der Anlage seien Explosionen und Brände zu beobachten gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der russische Telegramkanal Astra bestätigte den Angriff, gestützt auf Videoaufnahmen aus Saratow. Es sei in diesem Jahr die siebte Attacke auf die Raffinerie gewesen, die dem von den USA sanktionierten Ölkonzern Rosneft gehört.

    Russische Stellen berichten von einer Verletzten

    Offiziell sprach Gebietsgouverneur Roman Bussargin auf Telegram lediglich von einem Angriff auf ein ziviles Objekt in dem Stadtteil von Saratow, in dem die Raffinerie liegt. Er sprach von einer Verletzten.

    Der ukrainische Generalstab nannte als weiteres Ziel die Ölverladeanlage des Hafens Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Ukraine versucht in ihrem Abwehrkampf, systematisch die russische Ölindustrie zu schwächen.

    Russische Treffer in Odessa

    Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht vor allem die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Nach Angaben der Gebietsverwaltung wurden Teile des Stromnetzes, Bahnanlagen und Verwaltungsgebäude beschädigt./fko/DP/jha




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
