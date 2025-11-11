GOLDMAN SACHS stuft BBVA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 18,39EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
