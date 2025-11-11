GOLDMAN SACHS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 25,70 auf 25,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die guten Quartalszahlen der niederländischen Großbank an. Die ING-Aktie bleibt auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 22,61EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,80
Kursziel alt: 25,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
