Bio-Gate: EBITDA verbessert

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) mit 3,44 Mio. Euro einen leicht unter Vorjahr liegenden Umsatz erzielt, das EBITDA aber auf -0,72 Mio. Euro (HJ 2024: -0,96 Mio. Euro) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei die positive EBITDA-Entwicklung auf geringere Materialaufwendungen, eine höhere eigene Fertigungstiefe und eine optimierte Steuerung weiterer Kosten zurückzuführen. Dadurch zeige sich erstmals, dass die neu geschaffenen Kapazitäten und Strukturen eine überproportionale Ergebnisverbesserung ermöglichen, sobald Umsatzsteigerungen realisiert werden. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte das Analystenteam einen Umsatzanstieg auf 7,40 Mio. Euro (GJ 2024: 7,05 Mio. Euro) sowie eine Verbesserung des EBITDA auf -0,89 Mio. Euro (GJ 2024: -1,30 Mio. Euro). Die Grundlage dieser Prognose liege im steigenden operativen Hebel, den Fortschritten in der Serienvorbereitung sowie der breiteren internationalen Marktdurchdringung. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 12:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.11.2025 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 11.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7aa59df3c59d988765873f5f181b6c84

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 0,700EUR auf Tradegate (11. November 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.