GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 158 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Mohammed Moawalla am Montag auf die gesunkenen Bewertungen im europäischen Softwarebereich. Grundsätzlich lobte er den Bausoftwarespezialisten aber in seinem Resümee der jüngsten Quartalszahlen. Die anhaltende Dynamik im Kerngeschäft untermauere die mittelfristigen Wachstumsraten im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 04:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 04:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 93,20EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte