Solstice Advanced Materials Aktie fällt um -3,08 % - 11.11.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Solstice Advanced Materials Aktie damit um +5,48 % teurer geworden.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Solstice Advanced Materials Aktie. Mit einer Performance von -3,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Solstice Advanced Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,06€, mit einem Minus von -3,08 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Solstice Advanced Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,48 %

Informationen zur Solstice Advanced Materials Aktie

Es gibt 159 Mio. Solstice Advanced Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,30 Mrd.EUR € wert.

Solstice Advanced Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Solstice Advanced Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Solstice Advanced Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.