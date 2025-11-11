    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silberpreis schießt um +1,30 % hoch – jetzt 51,18 USD

    Deutlicher Anstieg: Silber klettert +1,30 % in 24h auf 51,18 USD.

    Mit einem Plus von +1,30 % klettert der Silberpreis auf 51,18USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,81 %
    1 Monat -1,31 %
    3 Monate +32,46 %
    1 Jahr +62,28 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,15930USD. Heute steht er bei 51,18USD. Das Investment wäre auf 11.548,2USD gewachsen – eine Steigerung von +130,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen positiv ist, warnen einige vor übertriebenen Erwartungen und einem möglichen Preisverfall durch Marktüberschuss. Die Nachfrage aus der Nuklearindustrie könnte jedoch unterstützend wirken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,25 %
    +6,81 %
    -1,31 %
    +32,46 %
    +62,28 %
    +130,96 %
    +108,12 %
    +250,59 %
    +213,78 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



