EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15720 USD

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,076391USD. Heute steht er bei 1,15720USD. Das Investment wäre auf 10.750,7USD gewachsen – eine Steigerung von +7,51 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine Schiebephase zwischen 1,15 und 1,16. Widerstände liegen bei 1,1591 und 1,1608, Unterstützungen bei 1,1494 und 1,1468. Die letzten 14 Tage waren von einer Korrektur geprägt, und das Sentiment ist gemischt, mit einer Tendenz zur Stabilisierung über 1,1550, jedoch auch zur Vorsicht aufgrund der Zinsentscheidungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.