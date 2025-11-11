    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/TRY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/TRY

    USD/TRY

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    USD/TRY tritt auf der Stelle – 42,23270 TRY

    USD/TRY stabil bei 42,23270 TRY, Veränderung nur -0,01 %.

    USD/TRY - USD/TRY tritt auf der Stelle – 42,23270 TRY
    Foto:
    USD/TRY konsolidiert nahezu unverändert bei 42,23270TRY befindet sich in einer abwartenden Phase.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,34 %
    1 Monat +0,98 %
    3 Monate +3,73 %
    1 Jahr +23,02 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000TRY in USD/TRY investiert, lag der Preis bei 2,871999TRY. Heute notiert USD/TRY bei 42,23270TRY. Ihr Einsatz wäre nun 14.705,0TRY wert – ein Zuwachs von +1.370,50 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/TRY

    -0,01 %
    +0,34 %
    +0,98 %
    +3,73 %
    +23,02 %
    +127,48 %
    +442,07 %
    +1.370,50 %
    +3.028,35 %





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    USD/TRY USD/TRY tritt auf der Stelle – 42,23270 TRY USD/TRY stabil bei 42,23270 TRY, Veränderung nur -0,01 %.