Komplettlösung für Arbeitsschutz
Wie AMGEON und SEMEDO Unternehmen in Theorie und Praxis unterstützen (FOTO)
Sandhausen (ots) - Neue Gesetze, ständige Prüfpflichten und wachsende
Sicherheitsanforderungen machen Arbeitsschutz für Unternehmen zunehmend komplex.
Fehlende Ressourcen und Überlastung in allen Bereichen führen dabei häufig zu
gefährlichen Lücken - organisatorisch wie rechtlich. Wie also lässt sich
Arbeitsschutz heute so gestalten, dass er im Betrieb funktioniert und zugleich
effizient bleibt?
Genau dieser Frage widmen sich auch die AMGEON-Gruppe und SEMEDO täglich.
Entscheidendes Problem dabei: Gerade in kleinen und mittleren Betrieben bleibt
kaum Zeit, um Prozesse regelmäßig zu prüfen oder Mitarbeiter umfassend zu
schulen. "Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Theorie und Praxis miteinander
verbinden", betont Florian Janko, Geschäftsführer der AMGEON-Gruppe und Gründer
von SEMEDO. "Unser Ziel ist es hierbei, Arbeitsschutz so einfach, digital und
rechtssicher wie möglich zu machen - und zwar für jedes Unternehmen, unabhängig
von Größe oder Branche." Durch diesen Ansatz entsteht ein System, das
Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der langfristigen
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unterstützt. Wie das gelingt und wobei AMGEON
und SEMEDO die so wichtige Entlastung bieten, verrät Florian Janko hier.
Florian Janko im Interview
Herr Janko, was ist die Idee hinter der AMGEON-Gruppe?
Unser Ziel ist einfach: Wir liefern Unternehmen eine echte Komplettlösung für
Arbeitsschutz. Hierbei prüfen, betreuen und qualifizieren wir - und zwar stets
so, dass rechtliche Vorgaben und der Arbeitsalltag zusammenpassen. Deshalb
verbinden wir klassische Prüfservices mit Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und
modernen E-Learning-Lösungen.
Worin besteht der praktische Nutzen der DGUV-Prüfungen, die AMGEON anbietet?
Dazu gilt grundsätzlich: DGUV-Prüfungen sind nicht optional, sondern Pflicht.
Natürlich bringen sie aber auch gewisse Vorteile mit sich. So senken regelmäßige
Prüfungen Ausfallrisiken, schaffen lückenlose Nachweise und schützen
Mitarbeiter. Wir achten dabei auf schnelle, pragmatische Abläufe und digitale
Protokolle, damit alle Nachweise jederzeit verfügbar und prüfsicher sind.
Mehr Effizienz durch modernes E-Learning
SEMEDO bietet außerdem viele E-Learnings. Inwieweit ergänzt das die
Vor-Ort-Arbeit?
Digitales Lernen ersetzt zwar nicht die Praxis, macht sie aber spürbar
effizienter: Theorie, Unterweisungen und Auffrischungen lassen sich zeit- und
ortsunabhängig absolvieren, automatisch dokumentieren und sofort zertifizieren.
Praxisnahe Module führen wir ergänzend vor Ort durch.
Wie läuft die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten bei
Ihnen konkret ab?
Zunächst absolvieren die Teilnehmer die Theorie als E-Learning, das Praxismodul
