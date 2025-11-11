Wie AMGEON und SEMEDO Unternehmen in Theorie und Praxis unterstützen (FOTO)

Sandhausen (ots) - Neue Gesetze, ständige Prüfpflichten und wachsende

Sicherheitsanforderungen machen Arbeitsschutz für Unternehmen zunehmend komplex.

Fehlende Ressourcen und Überlastung in allen Bereichen führen dabei häufig zu

gefährlichen Lücken - organisatorisch wie rechtlich. Wie also lässt sich

Arbeitsschutz heute so gestalten, dass er im Betrieb funktioniert und zugleich

effizient bleibt?



Genau dieser Frage widmen sich auch die AMGEON-Gruppe und SEMEDO täglich.

Entscheidendes Problem dabei: Gerade in kleinen und mittleren Betrieben bleibt

kaum Zeit, um Prozesse regelmäßig zu prüfen oder Mitarbeiter umfassend zu

schulen. "Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Theorie und Praxis miteinander

verbinden", betont Florian Janko, Geschäftsführer der AMGEON-Gruppe und Gründer

von SEMEDO. "Unser Ziel ist es hierbei, Arbeitsschutz so einfach, digital und

rechtssicher wie möglich zu machen - und zwar für jedes Unternehmen, unabhängig

von Größe oder Branche." Durch diesen Ansatz entsteht ein System, das

Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der langfristigen

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unterstützt. Wie das gelingt und wobei AMGEON

und SEMEDO die so wichtige Entlastung bieten, verrät Florian Janko hier.









Herr Janko, was ist die Idee hinter der AMGEON-Gruppe?



Unser Ziel ist einfach: Wir liefern Unternehmen eine echte Komplettlösung für

Arbeitsschutz. Hierbei prüfen, betreuen und qualifizieren wir - und zwar stets

so, dass rechtliche Vorgaben und der Arbeitsalltag zusammenpassen. Deshalb

verbinden wir klassische Prüfservices mit Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und

modernen E-Learning-Lösungen.



Worin besteht der praktische Nutzen der DGUV-Prüfungen, die AMGEON anbietet?



Dazu gilt grundsätzlich: DGUV-Prüfungen sind nicht optional, sondern Pflicht.

Natürlich bringen sie aber auch gewisse Vorteile mit sich. So senken regelmäßige

Prüfungen Ausfallrisiken, schaffen lückenlose Nachweise und schützen

Mitarbeiter. Wir achten dabei auf schnelle, pragmatische Abläufe und digitale

Protokolle, damit alle Nachweise jederzeit verfügbar und prüfsicher sind.



Mehr Effizienz durch modernes E-Learning



SEMEDO bietet außerdem viele E-Learnings. Inwieweit ergänzt das die

Vor-Ort-Arbeit?



Digitales Lernen ersetzt zwar nicht die Praxis, macht sie aber spürbar

effizienter: Theorie, Unterweisungen und Auffrischungen lassen sich zeit- und

ortsunabhängig absolvieren, automatisch dokumentieren und sofort zertifizieren.

Praxisnahe Module führen wir ergänzend vor Ort durch.



Wie läuft die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten bei

Ihnen konkret ab?



Zunächst absolvieren die Teilnehmer die Theorie als E-Learning, das Praxismodul Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Florian Janko im InterviewHerr Janko, was ist die Idee hinter der AMGEON-Gruppe?Unser Ziel ist einfach: Wir liefern Unternehmen eine echte Komplettlösung fürArbeitsschutz. Hierbei prüfen, betreuen und qualifizieren wir - und zwar stetsso, dass rechtliche Vorgaben und der Arbeitsalltag zusammenpassen. Deshalbverbinden wir klassische Prüfservices mit Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin undmodernen E-Learning-Lösungen.Worin besteht der praktische Nutzen der DGUV-Prüfungen, die AMGEON anbietet?Dazu gilt grundsätzlich: DGUV-Prüfungen sind nicht optional, sondern Pflicht.Natürlich bringen sie aber auch gewisse Vorteile mit sich. So senken regelmäßigePrüfungen Ausfallrisiken, schaffen lückenlose Nachweise und schützenMitarbeiter. Wir achten dabei auf schnelle, pragmatische Abläufe und digitaleProtokolle, damit alle Nachweise jederzeit verfügbar und prüfsicher sind.Mehr Effizienz durch modernes E-LearningSEMEDO bietet außerdem viele E-Learnings. Inwieweit ergänzt das dieVor-Ort-Arbeit?Digitales Lernen ersetzt zwar nicht die Praxis, macht sie aber spürbareffizienter: Theorie, Unterweisungen und Auffrischungen lassen sich zeit- undortsunabhängig absolvieren, automatisch dokumentieren und sofort zertifizieren.Praxisnahe Module führen wir ergänzend vor Ort durch.Wie läuft die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten beiIhnen konkret ab?Zunächst absolvieren die Teilnehmer die Theorie als E-Learning, das Praxismodul