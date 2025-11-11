    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Komplettlösung für Arbeitsschutz

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie AMGEON und SEMEDO Unternehmen in Theorie und Praxis unterstützen (FOTO)

    Sandhausen (ots) - Neue Gesetze, ständige Prüfpflichten und wachsende
    Sicherheitsanforderungen machen Arbeitsschutz für Unternehmen zunehmend komplex.
    Fehlende Ressourcen und Überlastung in allen Bereichen führen dabei häufig zu
    gefährlichen Lücken - organisatorisch wie rechtlich. Wie also lässt sich
    Arbeitsschutz heute so gestalten, dass er im Betrieb funktioniert und zugleich
    effizient bleibt?

    Genau dieser Frage widmen sich auch die AMGEON-Gruppe und SEMEDO täglich.
    Entscheidendes Problem dabei: Gerade in kleinen und mittleren Betrieben bleibt
    kaum Zeit, um Prozesse regelmäßig zu prüfen oder Mitarbeiter umfassend zu
    schulen. "Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Theorie und Praxis miteinander
    verbinden", betont Florian Janko, Geschäftsführer der AMGEON-Gruppe und Gründer
    von SEMEDO. "Unser Ziel ist es hierbei, Arbeitsschutz so einfach, digital und
    rechtssicher wie möglich zu machen - und zwar für jedes Unternehmen, unabhängig
    von Größe oder Branche." Durch diesen Ansatz entsteht ein System, das
    Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der langfristigen
    Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unterstützt. Wie das gelingt und wobei AMGEON
    und SEMEDO die so wichtige Entlastung bieten, verrät Florian Janko hier.

    Florian Janko im Interview

    Herr Janko, was ist die Idee hinter der AMGEON-Gruppe?

    Unser Ziel ist einfach: Wir liefern Unternehmen eine echte Komplettlösung für
    Arbeitsschutz. Hierbei prüfen, betreuen und qualifizieren wir - und zwar stets
    so, dass rechtliche Vorgaben und der Arbeitsalltag zusammenpassen. Deshalb
    verbinden wir klassische Prüfservices mit Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und
    modernen E-Learning-Lösungen.

    Worin besteht der praktische Nutzen der DGUV-Prüfungen, die AMGEON anbietet?

    Dazu gilt grundsätzlich: DGUV-Prüfungen sind nicht optional, sondern Pflicht.
    Natürlich bringen sie aber auch gewisse Vorteile mit sich. So senken regelmäßige
    Prüfungen Ausfallrisiken, schaffen lückenlose Nachweise und schützen
    Mitarbeiter. Wir achten dabei auf schnelle, pragmatische Abläufe und digitale
    Protokolle, damit alle Nachweise jederzeit verfügbar und prüfsicher sind.

    Mehr Effizienz durch modernes E-Learning

    SEMEDO bietet außerdem viele E-Learnings. Inwieweit ergänzt das die
    Vor-Ort-Arbeit?

    Digitales Lernen ersetzt zwar nicht die Praxis, macht sie aber spürbar
    effizienter: Theorie, Unterweisungen und Auffrischungen lassen sich zeit- und
    ortsunabhängig absolvieren, automatisch dokumentieren und sofort zertifizieren.
    Praxisnahe Module führen wir ergänzend vor Ort durch.

    Wie läuft die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten bei
    Ihnen konkret ab?

    Zunächst absolvieren die Teilnehmer die Theorie als E-Learning, das Praxismodul
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Komplettlösung für Arbeitsschutz Wie AMGEON und SEMEDO Unternehmen in Theorie und Praxis unterstützen (FOTO) Neue Gesetze, ständige Prüfpflichten und wachsende Sicherheitsanforderungen machen Arbeitsschutz für Unternehmen zunehmend komplex. Fehlende Ressourcen und Überlastung in allen Bereichen führen dabei häufig zu gefährlichen Lücken - organisatorisch …