Lurse Trendstudie
Pay Equity an der Spitze der HR-Agenda 2025/2026
Düsseldorf (ots) - Technologische Innovationen, gesetzliche Neuerungen und
gesellschaftliche Erwartungen prägen die Trends in der Personalarbeit: Laut der
aktuellen Lurse Studie "Trends in Vergütung und HR 2025/2026" setzen Unternehmen
klare Prioritäten. So steigt das Thema Pay Equity mit 80 % der Nennungen
erstmals an die Spitze der wichtigsten HR-Themen, gefolgt von Leadership
(unverändert mit 75 %), und Performance Management auf dem dritten Platz mit 69
% - ein Thema, das im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Bedeutungszuwachs
von 13 Prozentpunkten verzeichnen lässt.
Pay Equity führt die Liste der Prioritäten an
