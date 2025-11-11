Pay Equity an der Spitze der HR-Agenda 2025/2026

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Düsseldorf (ots) - Technologische Innovationen, gesetzliche Neuerungen und
    gesellschaftliche Erwartungen prägen die Trends in der Personalarbeit: Laut der
    aktuellen Lurse Studie "Trends in Vergütung und HR 2025/2026" setzen Unternehmen
    klare Prioritäten. So steigt das Thema Pay Equity mit 80 % der Nennungen
    erstmals an die Spitze der wichtigsten HR-Themen, gefolgt von Leadership
    (unverändert mit 75 %), und Performance Management auf dem dritten Platz mit 69
    % - ein Thema, das im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Bedeutungszuwachs
    von 13 Prozentpunkten verzeichnen lässt.

    Pay Equity führt die Liste der Prioritäten an

    Mit 80 % der Nennungen steht "Pay Equity" erstmals auf Platz 1 der wichtigsten
    Themen der Personalarbeit - ein signifikanter Sprung von Platz 4 im Vorjahr (70
    %). Der Anstoß: Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, die u. a. Unternehmen
    ab 100 Mitarbeitenden ab 2027 verpflichtet, geschlechtsspezifische
    Entgeltdifferenzen zu berichten. "Mit der geplanten Umsetzung der
    EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht im Jahr 2026 ist Pay Equity
    das Top-Thema für dieses Jahr", erklärt Paul Schulz, Senior Manager bei Lurse HR
    Consulting.

    Bereits 65 % der Unternehmen haben sich im Rahmen einer Pay Equity-Analyse einen
    Überblick verschafft, wie es in ihren Organisationen in Sachen
    (geschlechtsspezifischer) Lohngefälle steht, weitere 29 % sind noch in der
    Planung. Ebenso wie der Haupttreiber dieses Themas, dürfte auch die größte
    Herausforderung der Unternehmen in diesem Zusammenhang nicht überraschen: Acht
    von zehn befragten Unternehmen nennen hier den internen Verwaltungsaufwand bzgl.
    Datenerhebung und -aufbereitung.

    "Der Großteil der Unternehmen bereitet sich aktiv auf die neue Regulatorik vor
    und analysiert ihre Gehaltsdaten im Hinblick auf einen möglichen Gender Pay Gap.
    Dabei stehen die monetären Vergütungsbestandteile im Vordergrund, während für
    die nicht-monetären Bestandteile die Empfehlungen der Kommission an die
    Gesetzgebung mit Spannung erwartet werden", so Schulz. Er erklärt weiter: "Pay
    Equity ist kein reines HR-Thema, sondern muss kulturell, strategisch und
    operativ im Unternehmen verankert werden. Insbesondere Führungskräfte spielen
    hierbei eine entscheidende Rolle."

    Leadership: Gratwanderung zwischen Unternehmenszielen und
    Mitarbeiterzufriedenheit

    Leadership rückt mit 75 % auf Platz 2 im Ranking der HR-Trends. Die Studie
    zeigt, dass Führungskräfte angesichts globaler Unsicherheiten und
    wirtschaftlicher Herausforderungen vor einem Balanceakt stehen: 61 % der
    Befragten sehen die Vereinbarkeit von Unternehmenszielen und
    Mitarbeiterzufriedenheit hierbei als größte Hürde. Schulungen und
