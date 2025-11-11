Pay Equity an der Spitze der HR-Agenda 2025/2026

Düsseldorf (ots) - Technologische Innovationen, gesetzliche Neuerungen und

gesellschaftliche Erwartungen prägen die Trends in der Personalarbeit: Laut der

aktuellen Lurse Studie "Trends in Vergütung und HR 2025/2026" setzen Unternehmen

klare Prioritäten. So steigt das Thema Pay Equity mit 80 % der Nennungen

erstmals an die Spitze der wichtigsten HR-Themen, gefolgt von Leadership

(unverändert mit 75 %), und Performance Management auf dem dritten Platz mit 69

% - ein Thema, das im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Bedeutungszuwachs

von 13 Prozentpunkten verzeichnen lässt.



Pay Equity führt die Liste der Prioritäten an





Mit 80 % der Nennungen steht "Pay Equity" erstmals auf Platz 1 der wichtigstenThemen der Personalarbeit - ein signifikanter Sprung von Platz 4 im Vorjahr (70%). Der Anstoß: Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, die u. a. Unternehmenab 100 Mitarbeitenden ab 2027 verpflichtet, geschlechtsspezifischeEntgeltdifferenzen zu berichten. "Mit der geplanten Umsetzung derEU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht im Jahr 2026 ist Pay Equitydas Top-Thema für dieses Jahr", erklärt Paul Schulz, Senior Manager bei Lurse HRConsulting.Bereits 65 % der Unternehmen haben sich im Rahmen einer Pay Equity-Analyse einenÜberblick verschafft, wie es in ihren Organisationen in Sachen(geschlechtsspezifischer) Lohngefälle steht, weitere 29 % sind noch in derPlanung. Ebenso wie der Haupttreiber dieses Themas, dürfte auch die größteHerausforderung der Unternehmen in diesem Zusammenhang nicht überraschen: Achtvon zehn befragten Unternehmen nennen hier den internen Verwaltungsaufwand bzgl.Datenerhebung und -aufbereitung."Der Großteil der Unternehmen bereitet sich aktiv auf die neue Regulatorik vorund analysiert ihre Gehaltsdaten im Hinblick auf einen möglichen Gender Pay Gap.Dabei stehen die monetären Vergütungsbestandteile im Vordergrund, während fürdie nicht-monetären Bestandteile die Empfehlungen der Kommission an dieGesetzgebung mit Spannung erwartet werden", so Schulz. Er erklärt weiter: "PayEquity ist kein reines HR-Thema, sondern muss kulturell, strategisch undoperativ im Unternehmen verankert werden. Insbesondere Führungskräfte spielenhierbei eine entscheidende Rolle."Leadership: Gratwanderung zwischen Unternehmenszielen undMitarbeiterzufriedenheitLeadership rückt mit 75 % auf Platz 2 im Ranking der HR-Trends. Die Studiezeigt, dass Führungskräfte angesichts globaler Unsicherheiten undwirtschaftlicher Herausforderungen vor einem Balanceakt stehen: 61 % derBefragten sehen die Vereinbarkeit von Unternehmenszielen undMitarbeiterzufriedenheit hierbei als größte Hürde. Schulungen und