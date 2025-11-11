Abcourt veröffentlicht Betriebsupdate für Oktober 2025 zur Entwicklung der Mine Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 11. November 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, ein Update zu den Entwicklungsarbeiten im Oktober in der Mine Sleeping Giant in der Region Eeyou Istchee in Québec bereitzustellen.

Highlights

Aufbereitete Tonnage: 2.563 Tonnen

Gehalt des Fördererzes: 6,0 g/t

Gewinnungsrate %: 95,6%

Produzierte Unzen: 475 Unzen

Verkaufte Unzen: 124 Unzen

Abcourt hat im Oktober weitere Mitarbeiter eingestellt, um die Beschickungsmenge für die Aufbereitungsanlage zu erhöhen. Die Einstellung von Personal wird in den kommenden Wochen fortgesetzt, um die Beschickungsmenge für die Aufbereitungsanlage weiter zu steigern. Das Unternehmen erhielt im Oktober die Genehmigung für die kundenspezifische Erzverarbeitung, wodurch Gespräche mit benachbarten Betrieben über die Verarbeitung von Erzmaterial Dritter aufgenommen werden können.

Zum 31. Oktober war ein Abbauort in Produktion, zwei weitere wurden unter Tage entwickelt. An den Einrichtungen zur Lagerung der Aufbereitungsrückstände wurden die Bauarbeiten zur Vorbereitung der für Sommer 2026 geplanten Aufstockung fortgesetzt. Die Anzahl der Diamantkernbohrgeräte stieg im Oktober von zwei auf drei. Die monatlichen Schwankungen bei den Diamantkernbohrmetern sind zum Teil auf die Anzahl der Bewegungen des Bohrgeräts im Laufe des Monats zurückzuführen. Der Rückgang der Stollensanierungsmeter im Oktober war darauf zurückzuführen, dass die Teams zur Sanierung der Schachtstation auf den Sohlen 235, 295 und 355 verlegt wurden.

Pascal Hamelin, President und CEO, erklärte: „Wir treiben die Entwicklung und Produktion unter Tage und in der Aufbereitungsanlage weiter voran. Unsere Priorität bleibt die Einstellung, Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter. Wir sind von 76 Mitarbeitern Ende Juni auf 106 Mitarbeiter Ende Oktober gewachsen, hinzu kommen noch die Auftragnehmer, die uns unterstützen.“

Kommunikation und Marketing

Abcourt war im Oktober damit beschäftigt, über den aktuellen Goldgussvorgang und den Fortschritt unserer Projekte zu berichten.

Anfang des Monats hatte das Unternehmen einen Stand auf der Bergbaukonferenz in München, um seine Erfolge den europäischen Investoren vorzustellen. Später kamen Investoren zum Bergwerk, und wir zeigten ihnen aus erster Hand, wie schnell die Dinge voranschreiten.

Außerdem kam ein komplettes Interviewteam mit Kamera und Drohne, um die verschiedenen Phasen unseres Projekts zu dokumentieren. Der Kameramann interviewte zahlreiche Mitarbeiter und erstellte ansprechende Werbespots, die das ganze Jahr über zur Erstellung neuer Kommunikationsmaterialien für das Unternehmen verwendet werden.

Anfang November nahm Abcourt an der Red Cloud Mining Show in Toronto und der Investitionskonferenz in New Orleans teil. Ende November wird Abcourt auf der Mines and Money in London vertreten sein, wo wir uns in einem „Pitch-Wettbewerb“ mit einigen der besten Bergbauprojekte der Welt messen werden.

Monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Elemente

Juli August September Oktober Ergebnisse seit Jahresbeginn Diamantbohrungen (m) 2.201 2.360 1.906 1.666 8.133 Untertägige Sanierung (m) 810 350 543 61 1.764 Untertägige Erschließung (m) 9,5 9,1 53 82 153 Verarbeitete Tonnen (Tonnen) 0 1.072 2.439 2.563 6.074 Gehalt im Fördererz (g/t) 0 5,66 5,98 6,0 5,94 Verarbeitete Unzen (Uz) 0 195 469 497 1161 Gewinnungsgrad (%) 0 100% 92,8% 95,6% 95% Produzierte Unzen (Uz) 0 195 435 475 1105 Verkaufte Unzen (oz) 0 0 26 124 150

Der Goldbestand im Kreislauf betrug am Ende des Quartals 955 Unzen. Die Silberunzen im Kreislauf werden nicht analysiert. Die Silberunzen werden zusammen mit dem Gold in der Raffinerie gewonnen, an die Prägeanstalt geliefert und zusammen mit dem Gold auf dem Markt verkauft.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden „können“, „sollten“ oder „werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die vermutete Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Abcourt Mines (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,00 % und einem Kurs von 0,042EUR auf Tradegate (10. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.