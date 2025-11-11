53 0 Kommentare HENSOLDT: Fortschritte bei Kapazitätsausbau & Software Defence

HENSOLDT setzt neue Maßstäbe in der Verteidigungsindustrie und zeigt beeindruckende Wachstumsprognosen. Mit erweiterten Kapazitäten und innovativen Softwarelösungen stärkt HENSOLDT seine Marktposition. Bis 2025 wird ein Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erwartet, mit einem jährlichen Wachstum von bis zu 20%. Ein Book-to-Bill-Verhältnis von bis zu 1,9x und eine EBITDA-Marge von über 18% unterstreichen den Erfolgskurs. Mit über 1.000 neuen Mitarbeitern und gezielten Investitionen in Führungskompetenzen sichert HENSOLDT seine Innovationskraft.

