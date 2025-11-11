HENSOLDT: Fortschritte bei Kapazitätsausbau & Software Defence
HENSOLDT setzt neue Maßstäbe in der Verteidigungsindustrie und zeigt beeindruckende Wachstumsprognosen. Mit erweiterten Kapazitäten und innovativen Softwarelösungen stärkt HENSOLDT seine Marktposition. Bis 2025 wird ein Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erwartet, mit einem jährlichen Wachstum von bis zu 20%. Ein Book-to-Bill-Verhältnis von bis zu 1,9x und eine EBITDA-Marge von über 18% unterstreichen den Erfolgskurs. Mit über 1.000 neuen Mitarbeitern und gezielten Investitionen in Führungskompetenzen sichert HENSOLDT seine Innovationskraft.
- HENSOLDT hat große Fortschritte bei der Kapazitätsausweitung und der Entwicklung softwarebasierter Verteidigungslösungen erzielt.
- Die Umsatzprognose für 2025 liegt bei rund 2,5 Milliarden Euro, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 10% für 2026 und 15-20% mittelfristig.
- Das Book-to-Bill-Verhältnis wird für 2025 auf etwa 1,6x bis 1,9x erhöht, mit schnellerem Wachstum des Auftragseingangs im Vergleich zum Umsatz.
- Die bereinigte EBITDA-Marge wird für 2025 auf 18% oder höher geschätzt, mit einer mittelfristigen Steigerung um 50 Basispunkte pro Jahr.
- HENSOLDT plant eine konstante Dividendenausschüttung von 30-40% des bereinigten Nettogewinns.
- Das Unternehmen hat über 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt und investiert in die Entwicklung von Führungskompetenzen, um seine Wachstumsstrategie und Innovationskraft zu sichern.
Der nächste wichtige Termin, BNP Paribas Exane 8th MidCap CEO Conference, bei HENSOLDT ist am 17.11.2025.
Der Kurs von HENSOLDT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,46 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 87,00EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.054,72PKT (-0,77 %).
