    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe in jeglicher Hinsicht positiv abgeschnitten, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe die Erwartungen für das Schlussquartal sowie für das kommende Jahr strategisch gesteuert und eine konservative Prognose abgegeben. Diese beinhalte bei einer Verbesserung der Marktbedingungen ein Aufwärtspotenzial. Insgesamt sei das Unternehmen für 2026 attraktiv aufgestellt./la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 37,36EUR auf Tradegate (11. November 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


