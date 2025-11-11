DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Unternehmensveranstaltung mit einem Kursziel von 11900 Pence auf "Buy" belassen. Diese habe darauf abgezielt, einige der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Einflusses von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäfte des Börsenbetreibers auszuräumen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das ist zwar nach Meinung des Experten gelungen, doch habe eine vorübergehende Verunsicherung einiger Marktteilnehmer zu einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien geführt. Diese seien für ein widerstandsfähiges Qualitätswachstumsunternehmen attraktiv bewertet./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 107EUR auf Tradegate (11. November 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

