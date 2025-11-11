DroneShield - Aktie auf Talfahrt - 11.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,27 % verliert die DroneShield Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -15,28 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +327,90 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,25 % 1 Monat -43,73 % 3 Monate -15,28 % 1 Jahr +273,67 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von 3,8 € auf 1,8 € gefallen ist. Analysten halten die Aktie für überbewertet, während Hoffnungen auf Großaufträge, insbesondere einen potenziellen 800 Millionen Dollar Auftrag, bestehen. Technische Analysen zeigen eine Unterstützung bei 1,6 €. Die Marktteilnehmer sind unsicher, ob und wann positive Nachrichten den Kurs wieder ankurbeln können.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. € wert.

Das NDA erlaubt erstmals technischen & kommerziellen Datenaustausch mit Siemens Government Technologies. Fokus: Energie-Resilienz, Infrastruktur-Sicherheit, Kommunikation. Genau solche Meldungen lösen Neubewertungen aus.

