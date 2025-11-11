    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBigBear.ai Holdings AktievorwärtsNachrichten zu BigBear.ai Holdings

    BigBear.ai Holdings Aktie hebt ab - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die BigBear.ai Holdings Aktie, bisher, um +20,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BigBear.ai Holdings Aktie.

    BigBear.ai Holdings ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Analysen, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Regierungsbehörden spezialisiert hat. Mit Hauptprodukten in der Datenanalyse und prädiktiven Modellierung konkurriert es mit Palantir und C3.ai. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, komplexe Datenprobleme zu lösen und sich nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren.

    BigBear.ai Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +20,28 % konnte die BigBear.ai Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BigBear.ai Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,9440, mit einem Plus von +20,28 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kurs der BigBear.ai Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,43 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BigBear.ai Holdings Aktie damit um +7,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,94 % gewonnen.

    BigBear.ai Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,10 %
    1 Monat -10,19 %
    3 Monate -7,43 %
    1 Jahr +242,09 %

    Informationen zur BigBear.ai Holdings Aktie

    Es gibt 437 Mio. BigBear.ai Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,55 Mrd. € wert.

    Ob die BigBear.ai Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BigBear.ai Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


