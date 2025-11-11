q.beyond Aktie sackt ab - 11.11.2025

Die q.beyond Aktie notiert aktuell bei 0,7160€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,95 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0880 € entspricht. Die Talfahrt der q.beyond Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,7160€, mit einem Minus von -10,95 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

q.beyond unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation mit Cloud-Services, SAP-Lösungen und IoT. Es ist in Deutschland etabliert und fokussiert sich auf den Mittelstand. Wichtige Konkurrenten sind T-Systems, Bechtle und Cancom. q.beyond bietet maßgeschneiderte Lösungen und hat einen starken Mittelstandsfokus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von q.beyond mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,22 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die q.beyond Aktie damit um -6,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von q.beyond einen Anstieg von +16,22 %.

q.beyond Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,86 % 1 Monat -9,43 % 3 Monate -13,22 % 1 Jahr 0,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur q.beyond Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der q.beyond Aktie, die aktuell zwischen 0,65 und 0,79 Euro schwankt. Nutzer äußern sowohl Skepsis über die zukünftige Entwicklung als auch Vertrauen in die Stabilität des Geschäftsmodells, das durch hohe wiederkehrende Umsätze und eine starke Verlängerungsquote gekennzeichnet ist. Die positive finanzielle Entwicklung, insbesondere die Rückkehr in die Gewinnzone im Q3 2025, wird ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber q.beyond eingestellt.

Informationen zur q.beyond Aktie

Es gibt 125 Mio. q.beyond Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,43 Mio. € wert.

Original-Research: q.beyond AG - from NuWays AG 11.11.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

QBY’s Q3 showed solid Consulting growth but weak Managed Services. Despite margin pressure from AI hiring, guidance was reaffirmed as strategic execution and efficiency gains continue.

q.beyond Aktie jetzt kaufen?

Ob die q.beyond Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur q.beyond Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.