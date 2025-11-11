    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHalliburton AktievorwärtsNachrichten zu Halliburton

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Halliburton - Aktie stürzt rapide ab - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die Halliburton Aktie, bisher, um -4,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.

    Besonders beachtet! - Halliburton - Aktie stürzt rapide ab - 11.11.2025

    Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

    Halliburton Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Mit einer Performance von -4,19 % musste die Halliburton Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Halliburton Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Halliburton Co!
    Long
    25,30€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,86€
    Basispreis
    0,12
    Ask
    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Halliburton Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,43 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um +0,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,62 %. Im Jahr 2025 gab es für Halliburton bisher ein Minus von -9,08 %.

    Halliburton Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,36 %
    1 Monat +23,62 %
    3 Monate +32,43 %
    1 Jahr -13,81 %

    Informationen zur Halliburton Aktie

    Es gibt 842 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,33 Mrd. € wert.

    Halliburton Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Halliburton

    -4,19 %
    +0,36 %
    +23,62 %
    +32,43 %
    -13,81 %
    -36,54 %
    +93,90 %
    -34,16 %
    +281,10 %
    ISIN:US4062161017WKN:853986



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Halliburton - Aktie stürzt rapide ab - 11.11.2025 Am 11.11.2025 ist die Halliburton Aktie, bisher, um -4,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.