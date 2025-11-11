Halliburton - Aktie stürzt rapide ab - 11.11.2025

Mit einer Performance von -4,19 % musste die Halliburton Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Halliburton Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

Obwohl die Halliburton Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um +0,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,62 %. Im Jahr 2025 gab es für Halliburton bisher ein Minus von -9,08 %.

Halliburton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,36 % 1 Monat +23,62 % 3 Monate +32,43 % 1 Jahr -13,81 %

Informationen zur Halliburton Aktie

Es gibt 842 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,33 Mrd. € wert.

Halliburton Aktie jetzt kaufen?

Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.