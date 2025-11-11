    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Großküchen-Ausrüster hätten höhere Kosten und die US-Zölle die Profitabilität belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 644EUR auf Tradegate (11. November 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 741
    Kursziel alt: 741
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



