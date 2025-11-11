DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Großküchen-Ausrüster hätten höhere Kosten und die US-Zölle die Profitabilität belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 644EUR auf Tradegate (11. November 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 741

Kursziel alt: 741

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

