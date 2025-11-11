LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie gewinnt an Wert - 11.11.2025

Mit einer Performance von +1,45 % konnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 630,70€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton über einen Zuwachs von +32,21 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um +0,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton auf -1,31 %.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,59 % 1 Monat +13,68 % 3 Monate +32,21 % 1 Jahr +2,37 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 313,24 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.