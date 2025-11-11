United Internet - Aktie bricht ein -6,65 % - 11.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Mit einer Performance von -6,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,31 %, geht es heute bei der United Internet Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Internet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,49 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um +5,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die United Internet um +76,79 % gewonnen.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,77 % 1 Monat +4,50 % 3 Monate +6,49 % 1 Jahr +46,97 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,01 Mrd. € wert.

Die Ionos -Aktie hat am Dienstag ihre seit fast zwei Monaten andauernde Talfahrt fortgesetzt. Das vorgelegte Zahlenwerk kam nicht gut an und zudem sind Anleger skeptisch angesichts des überraschend angekündigten Verkaufsplans für Adtech, der …

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.