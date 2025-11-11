SILTRONIC AG Aktie mit Kurseinbruch - 11.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -11,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,13 %. Im Jahr 2025 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Minus von -0,30 %.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,30 % 1 Monat -11,13 % 3 Monate +25,40 % 1 Jahr -9,14 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.