Bitcoin stabil – Krypto-Bullen hoffen auf Comeback zum Jahresende

Die Gesamtmarktkapitalisierung beläuft sich laut Daten von CoinMarketCap auf 3,55 Billionen US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag weitgehend stabil, nachdem sich die zuletzt hohe Volatilität bereits zum Wochenbeginn spürbar beruhigt hat. Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 105.300 US-Dollar und liegt damit 0,5 Prozent im Minus. Ethereum (ETH) verliert leicht um 0,3 Prozent auf 3.580 US-Dollar, während XRP mit einem Minus von 3 Prozent auf 2,56 US-Dollar zu den schwächsten Performern unter den großen Kryptowährungen zählt.

Makroberuhigung und institutionelle Zuflüsse stützen den Markt

Analysten sehen eine mögliche Konsolidierungsphase nach der Korrektur im Oktober und Anfang November, als BTC zeitweise unter 100.000 US-Dollar gefallen war.

"Die Marktstruktur wirkt deutlich gesünder als noch vor zwei Wochen", sagte Timothy Misir, Head of Research bei BRN. "Das Sentiment hat sich von Angst zu vorsichtiger Zuversicht gewandelt – ein typisches Muster in frühen Rebound-Phasen."

Laut BRN-Daten haben institutionelle Akteure zuletzt ihre Positionen deutlich ausgebaut: So kaufte Strive Bitcoin im Wert von rund 162 Millionen US-Dollar, während Strategy die Bestände um weitere 50 Millionen US-Dollar erhöhte. Gleichzeitig steigerte Bitmine seine Bestände an Ethereum um 34 Prozent.

Historische Daten sprechen für Dezember-Stärke

Laut Daten des Analyseportals Coinglass hat Bitcoin in sechs der vergangenen acht Dezembermonate mit einem Plus abgeschlossen – teilweise mit Zuwächsen zwischen 8 Prozent und 46 Prozent.

"Wir beobachten derzeit eine Verschiebung von Panikverkäufen hin zu strategischer Akkumulation durch langfristige Investoren", sagte Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research. "Diese Erholung, gestützt durch die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed und zunehmende institutionelle Adoption, schafft die Voraussetzungen für eine robuste Santa-Rallye."

Stabilecoin-Liquidität deutet auf Kaufkraft im Hintergrund hin

On-Chain-Daten zeigen zudem, dass sich im Markt eine erhöhte Stablecoin-Liquidität aufbaut. Laut einer Analyse von CryptoQuant ist das Verhältnis von Bitcoin-Marktkapitalisierung zu Stablecoin-Bestand (Stablecoin Supply Ratio, SSR) auf 13,1 gefallen – den niedrigsten Wert des Jahres 2025.

Ein rückläufiger SSR-Wert zeigt, dass die Stablecoin-Bestände schneller wachsen als der Bitcoin-Marktwert. Das signalisiert steigende Kaufkraft, die bei günstiger Marktstimmung in den Markt zurückfließen könnte.

"Wir sehen Anzeichen dafür, dass sich langfristige Investoren wieder positionieren, während der Verkaufsdruck nachlässt", so CryptoQuant-Analyst KriptoCenneti. "Das ist typischerweise der Moment, in dem sich Märkte neu formieren."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



