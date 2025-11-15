Vom Bauernladen zum Multibagger: 3.806 Prozent in 31 Jahren + Dividenden!

Wer vor über 30 Jahren an die Zukunft des ländlichen Amerikas glaubte, wurde für seinen Mut reich belohnt. Am 18. Februar 1994 kostete eine Aktie der Tractor Supply Company an der Nasdaq lediglich 1,42 US-Dollar. Am Montag, dem 10. November 2025, schloss die Aktie hingegen bei 55,46 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von beeindruckenden 3.806 Prozent. Hätte man damals 10.000 US-Dollar investiert, läge der heutige Depotwert bei rund 390.600 US-Dollar – und das ohne Berücksichtigung der über die Jahre ausgeschütteten Dividenden.

Manche Aktien schreiben Geschichte – und die Tractor Supply Company (TSC) gehört zweifellos dazu. Was 1938 als kleiner Händler für Traktor-Ersatzteile begann, ist heute ein Milliardenkonzern und einer der größten Einzelhändler für ländliche Haushalte in den USA. Das in Brentwood, Tennessee, ansässige Unternehmen verkauft längst nicht mehr nur Ersatzteile für Landmaschinen, sondern alles, was das Landleben braucht: Werkzeuge, Tierfutter, Zaunmaterial, Gartenbedarf und Outdoor-Artikel.

Denn auch wenn Tractor Supply heute nicht zu den klassischen Hochdividendenwerten zählt, überzeugt das Unternehmen durch bemerkenswerte Zahlungsdisziplin und Wachstumskontinuität. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,66 Prozent, doch dahinter steht eine beeindruckende Erfolgsbilanz: Seit 15 Jahren erhöht TSC seine Ausschüttung Jahr für Jahr – ohne eine einzige Kürzung.

Das Erfolgsrezept des Unternehmens besteht in einer klaren Zielgruppe und einer unerschütterlichen Fokussierung auf Amerikas Heartland. Während viele Einzelhändler in den vergangenen Jahrzehnten an Online-Wettbewerbern zerbrachen, setzte Tractor Supply konsequent auf Kundennähe und regionale Präsenz. Die Kombination aus stabilem Cashflow, stetiger Expansion und einer treuen Stammkundschaft ließ die Aktie über Jahrzehnte hinweg steigen.

Heute betreibt TSC mehr als 2.300 Filialen in 49 Bundesstaaten und bleibt trotz seiner Größe seinem Ursprung treu: praktische Lösungen für das tägliche Leben außerhalb der Metropolen. TSC ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich mit Geduld, Bodenhaftung und klarem Fokus eine der spektakulärsten Erfolgsgeschichten der Wall Street schreiben lässt.



Vergangene Renditen sind jedoch natürlich kein Garant für zukünftige Entwicklungen. Selbst ein Erfolgstitel wie Tractor Supply ist von Konjunktur, Konsumtrends und der Stabilität des US-Einzelhandels abhängig. Die beeindruckende Langfristperformance zeigt dennoch, wie wirkungsvoll ein klar fokussiertes Geschäftsmodell in Kombination mit konsequenter Dividendenpolitik und regionaler Kundennähe sein kann.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



