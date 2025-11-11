JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte ab 2026 von protektionistischeren EU-Stahlimportquoten sowie den deutschen Infrastruktur-Investitionen profitieren, schrieb Cole Hathorn am Dienstag. Mit dem im Branchenvergleich starken Kursanstieg seit Jahresbeginn preise der Aktienkurs aber schon positive Nachrichten ein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 29,06EUR auf Tradegate (11. November 2025, 13:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
