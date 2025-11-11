Minus 8%: Ionos-Aktie weiter im Sinkflug

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    Nach einem kurzen vorbörslichen Kursaufschwung ist die Aktie von Cloud-Spezialist Ionos am Dienstag unter die Räder gekommen.

    Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

    Die Ionos Aktie war in der ersten Jahreshälfte einer der größten Gewinner am Aktienmarkt, der Kurs konnte sich zwischen Januar und Juni fast verdoppeln. Doch mittlerweile summiert sich das Minus seit dem Rekordhoch im August bei 43,25 Euro auf rund 40 Prozent. Denn nach dem angekündigten Verkauf der Adtech-Sparte verliert die Aktie allein am Dienstag rund 8 Prozent. 

    Anstatt des Geschäfts mit digitaler Werbung soll der Fokus künftig ausschließlich auf den Bereichen Webhosting, Domains und Cloud-Services liegen. Doch genau dieser Schritt sorgt für Verunsicherung bei Anlegern und Analysten. Die vorgelegten Quartalszahlen lieferten ebenfalls wenig Rückenwind – vor allem der Umsatz im Kerngeschäft blieb unter den Erwartungen.

    Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sieht zwar grundsätzlich positive Ansätze: Die Konzentration auf das Kerngeschäft sei nachvollziehbar, da Adtech ohnehin nur einen überschaubaren Ergebnisbeitrag geleistet habe, so der Experte laut dpa. Zeitpunkt, Bewertung und Verkaufserlös seien völlig unklar – das nährt die Unsicherheit. Analystenfragen in der Telefonkonferenz seien laut Altmann nur unzureichend beantwortet worden.

    Noch deutlicher wird Marktexperte Andreas Lipkow: "Adtech steht für rund 20 Prozent des Umsatzes – das Kerngeschäft wirkt nun einseitiger aufgestellt." Ohne Details zum Verkaufspreis herrsche Zurückhaltung.

    Vom Kursrutsch bei Ionos wurde auch die Aktie der Muttergesellschaft United Internet erfasst. Trotz solider Quartalszahlen verlor sie 2,5 Prozent auf 26,12 Euro. Immerhin steht hier seit Jahresbeginn noch ein Plus von fast 67 Prozent zu Buche.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



