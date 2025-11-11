Börsen Update Europa - 11.11. - SMI stark +0,76 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.093,25 PKT und fällt um -0,68 %. Top-Werte: Fraport +12,50 %, Redcare Pharmacy +3,07 %, Deutsche Lufthansa +2,47 % Flop-Werte: IONOS Group -14,66 %, HENSOLDT -8,69 %, Stroeer -7,01 %

Der DAX steht aktuell (13:59:57) bei 23.994,10 PKT und fällt um -0,31 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +2,17 %, adidas +2,02 %, Merck +1,14 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,86 %, Continental -1,94 %, GEA Group -1,45 %

Der TecDAX steht bei 3.498,42 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +3,43 %, SUESS MicroTec +2,47 %, PNE +1,87 %

Flop-Werte: IONOS Group -14,66 %, HENSOLDT -8,69 %, United Internet -6,62 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.697,85 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,69 %, Hermes International +2,43 %, adidas +2,02 %

Flop-Werte: Rheinmetall -3,86 %, SAFRAN -1,84 %, Prosus Registered (N) -1,81 %

Der ATX steht bei 4.848,65 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: EVN +0,75 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,63 %, BAWAG Group +0,31 %

Flop-Werte: STRABAG -2,14 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,74 %, Andritz -1,35 %

Der SMI steht bei 12.614,32 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: Sika +2,27 %, Lonza Group +2,12 %, Kuehne + Nagel International +2,07 %

Flop-Werte: Logitech International -0,61 %, Swiss Life Holding -0,16 %, Swisscom +0,16 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:25) bei 8.115,17 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Hermes International +2,43 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,91 %, TotalEnergies +1,12 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -1,97 %, SAFRAN -1,84 %, Thales -1,26 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.773,11 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,03 %, Nordea Bank Abp +1,01 %, Alfa Laval +0,98 %

Flop-Werte: SKF (B) -8,43 %, Tele2 (B) -0,92 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,40 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.000,00 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,39 %, Coca-Cola HBC +1,35 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,34 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,63 %, Piraeus Port Authority -1,22 %, Public Power -0,95 %