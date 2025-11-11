    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Börsen Update

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 11.11. - SMI stark +0,76 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 11.11. - SMI stark +0,76 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:57) bei 23.994,10 PKT und fällt um -0,31 %.
    Top-Werte: Heidelberg Materials +2,17 %, adidas +2,02 %, Merck +1,14 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -3,86 %, Continental -1,94 %, GEA Group -1,45 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.093,25 PKT und fällt um -0,68 %.
    Top-Werte: Fraport +12,50 %, Redcare Pharmacy +3,07 %, Deutsche Lufthansa +2,47 %
    Flop-Werte: IONOS Group -14,66 %, HENSOLDT -8,69 %, Stroeer -7,01 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.356,72€
    Basispreis
    16,53
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.585,20€
    Basispreis
    16,15
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.498,42 PKT und verliert bisher -0,35 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +3,43 %, SUESS MicroTec +2,47 %, PNE +1,87 %
    Flop-Werte: IONOS Group -14,66 %, HENSOLDT -8,69 %, United Internet -6,62 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.697,85 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,69 %, Hermes International +2,43 %, adidas +2,02 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -3,86 %, SAFRAN -1,84 %, Prosus Registered (N) -1,81 %

    Der ATX steht bei 4.848,65 PKT und verliert bisher -0,26 %.
    Top-Werte: EVN +0,75 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,63 %, BAWAG Group +0,31 %
    Flop-Werte: STRABAG -2,14 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,74 %, Andritz -1,35 %

    Der SMI steht bei 12.614,32 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
    Top-Werte: Sika +2,27 %, Lonza Group +2,12 %, Kuehne + Nagel International +2,07 %
    Flop-Werte: Logitech International -0,61 %, Swiss Life Holding -0,16 %, Swisscom +0,16 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:25) bei 8.115,17 PKT und steigt um +0,25 %.
    Top-Werte: Hermes International +2,43 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,91 %, TotalEnergies +1,12 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -1,97 %, SAFRAN -1,84 %, Thales -1,26 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.773,11 PKT und verliert bisher -0,11 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,03 %, Nordea Bank Abp +1,01 %, Alfa Laval +0,98 %
    Flop-Werte: SKF (B) -8,43 %, Tele2 (B) -0,92 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,40 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.000,00 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,39 %, Coca-Cola HBC +1,35 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,34 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,63 %, Piraeus Port Authority -1,22 %, Public Power -0,95 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 11.11. - SMI stark +0,76 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.