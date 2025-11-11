Adyen Parts Sociales - Aktie schießt in die Höhe - 11.11.2025

Die Adyen Parts Sociales Aktie notiert aktuell bei 1.421,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,69 % zugelegt, was einem Anstieg von +50,60 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adyen Parts Sociales Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.421,50€, mit einem Plus von +3,69 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Obwohl sich die Adyen Parts Sociales Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,54 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -5,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adyen Parts Sociales -3,97 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,08 % 1 Monat -5,80 % 3 Monate -8,54 % 1 Jahr +6,86 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,61 Mrd.EUR € wert.

Europas wichtigsten Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Dabei blieben die Zuwächse aber überschaubar. "Die Marktteilnehmer befinden sich wieder einmal in einer abwartenden Haltung", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der EuroStoxx 50 …

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat sich für die kommenden Jahre weiterhin ein zweistelliges Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Nach 2026 sollen die Erlöse jährlich um rund 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in …

Auf die Veröffentlichung mittelfristiger Geschäftsziele von Adyen hat der Kurs am Dienstag mit Gewinnen reagiert. Am Vormittag stiegen die Papiere an der Euronext um gut vier Prozent auf 1.411 Euro. Sie führten den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 …

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.