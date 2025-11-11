ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
- Warburg Research belässt Medios auf "Buy" mit 26 Euro.
- Gute Quartalszahlen und starkes organisches Wachstum.
- Erwartetes Gewinnwachstum (EPS) für 2025 positiv.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 12,74 auf Tradegate (11. November 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 331,06 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +38,67 %/+100,31 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 26 Euro
