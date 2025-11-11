Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 12,74 auf Tradegate (11. November 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 331,06 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +38,67 %/+100,31 % bedeutet.