    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research belässt Medios auf "Buy" mit 26 Euro.
    • Gute Quartalszahlen und starkes organisches Wachstum.
    • Erwartetes Gewinnwachstum (EPS) für 2025 positiv.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
    Foto: Jan Woitas - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Medios

    +5,70 %
    +1,43 %
    -5,60 %
    -0,31 %
    -16,23 %
    -31,84 %
    -54,29 %
    +31,10 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 12,74 auf Tradegate (11. November 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 331,06 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +38,67 %/+100,31 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 26 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Medios - A1MMCC - DE000A1MMCC8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Medios. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum …