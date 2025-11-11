    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro

    • UBS senkt Kursziel für Redcare auf 74 Euro.
    • Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft.
    • Konkurrenz im rezeptfreien Markt könnte wachsen.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy zwar von 82 auf 74 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf seien zunächst kaum noch Belastungsfaktoren ersichtlich, schrieb Olivier Calvet am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Er erwartet allerdings, dass sich weitere Konkurrenz auf dem Markt für rezeptfreie Produkte einfinden wird. Damit würden Investitionen in das Wachstum des Rezeptgeschäfts von Redcare erschwert./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 64,75 auf Tradegate (11. November 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +14,73 %/+231,78 % bedeutet.


