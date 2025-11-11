Verbraucher verändern den Automarkt
Kaufverhalten und Markentreue wandeln sich rasant
München (ots) - Zeitenwende für die Automobilindustrie: Die Präferenzen von
Autokunden verändern sich grundlegend. Immer mehr Kunden wollen in Zukunft auf
Elektrofahrzeuge (BEVs) umsteigen, sie legen großen Wert auf digitale Services
und können sich den Online-Kauf eines Autos vorstellen. Die Markentreue sinkt
deutlich. Das sind Ergebnisse der internationalen Verbraucherstudie Studie " Was
Autokäufer wollen: Ein globaler Leitfaden für Automobilhersteller (https://www.b
cg.com/publications/2025/what-car-buyers-want-global-guide-automotive-oems) ",
die die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) (https://www.bcg.com/)
in Zusammenarbeit mit NielsenIQ (https://ots.de/Fmcheg) erstellt hat.
Elektromobilität setzt sich zunehmend durch
Elektromobilität setzt sich zunehmend durch
71 Prozent der Nutzer von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) weltweit geben
an, dass sie in Zukunft wieder ein BEV kaufen wollen. In Europa und den USA
lehnt zwar rund ein Viertel der Autokunden BEVs grundsätzlich ab. Die meisten
Skeptiker unter den "Never-BEVers" sind allerdings älter. So haben
beispielsweise 39 Prozent der US-amerikanischen Befragten und 33 Prozent der
europäischen Befragten über 61 Jahren niemals die Absicht, auf Elektroautos
umzusteigen, verglichen mit 10 Prozent (US) und 14 Prozent (EU) der befragten
18- bis 30-Jährigen. In Deutschland ist die Bereitschaft, auf ein BEV
umzusteigen noch niedriger: Hierzulande lehnen 45 Prozent der über 61-Jährigen
den Umstieg ab und 25 Prozent der 18- bis 30-Jährigen (35 Prozent "Never-BEVers"
über alle Altersgruppen hinweg).
"Die Verbraucherpräferenzen wandeln sich deutlich. Automobilhersteller müssen
dies antizipieren und schnell handeln", so Albert Waas
(https://www.bcg.com/about/people/experts/albert-waas) , Leiter des Bereichs
Automobil und Mobilität bei BCG in Europa, dem Nahen Osten, Südamerika und
Afrika und Co-Autor der Studie. "Die Gewinner des nächsten Jahrzehnts werden
diejenigen sein, die auf die Verbraucher hören, ihre Produkte lokalisieren und
in den Bereichen Software und Technologie führend sind."
Digitale Fahrzeugfunktionen sind wichtiges Kaufkriterium Verbraucher wünschen
sich digitale Fahrzeugfunktionen, die den Alltag vereinfachen. Besonders gefragt
sind Over-the-Air-Updates - also drahtlose Softwareaktualisierungen, mit denen
sich Funktionen wie Navigation, Beleuchtung oder Kamerasysteme verbessern oder
erweitern lassen. In Europa erwarten 51 Prozent der Befragten solche Updates, in
den USA 54 Prozent und in China sogar 73 Prozent. Viele Modelle bieten diese
Möglichkeit bislang nicht an. In China, wo die Nachfrage besonders hoch ist,
gilt das als klarer Nachteil. Hersteller müssen daher verstärkt in moderne
