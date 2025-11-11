    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIQ Global Intelligence AktievorwärtsNachrichten zu NIQ Global Intelligence

    Verbraucher verändern den Automarkt

    Kaufverhalten und Markentreue wandeln sich rasant

    München (ots) - Zeitenwende für die Automobilindustrie: Die Präferenzen von
    Autokunden verändern sich grundlegend. Immer mehr Kunden wollen in Zukunft auf
    Elektrofahrzeuge (BEVs) umsteigen, sie legen großen Wert auf digitale Services
    und können sich den Online-Kauf eines Autos vorstellen. Die Markentreue sinkt
    deutlich. Das sind Ergebnisse der internationalen Verbraucherstudie Studie " Was
    Autokäufer wollen: Ein globaler Leitfaden für Automobilhersteller (https://www.b
    cg.com/publications/2025/what-car-buyers-want-global-guide-automotive-oems) ",
    die die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) (https://www.bcg.com/)
    in Zusammenarbeit mit NielsenIQ (https://ots.de/Fmcheg) erstellt hat.

    Elektromobilität setzt sich zunehmend durch

    71 Prozent der Nutzer von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) weltweit geben
    an, dass sie in Zukunft wieder ein BEV kaufen wollen. In Europa und den USA
    lehnt zwar rund ein Viertel der Autokunden BEVs grundsätzlich ab. Die meisten
    Skeptiker unter den "Never-BEVers" sind allerdings älter. So haben
    beispielsweise 39 Prozent der US-amerikanischen Befragten und 33 Prozent der
    europäischen Befragten über 61 Jahren niemals die Absicht, auf Elektroautos
    umzusteigen, verglichen mit 10 Prozent (US) und 14 Prozent (EU) der befragten
    18- bis 30-Jährigen. In Deutschland ist die Bereitschaft, auf ein BEV
    umzusteigen noch niedriger: Hierzulande lehnen 45 Prozent der über 61-Jährigen
    den Umstieg ab und 25 Prozent der 18- bis 30-Jährigen (35 Prozent "Never-BEVers"
    über alle Altersgruppen hinweg).

    "Die Verbraucherpräferenzen wandeln sich deutlich. Automobilhersteller müssen
    dies antizipieren und schnell handeln", so Albert Waas
    (https://www.bcg.com/about/people/experts/albert-waas) , Leiter des Bereichs
    Automobil und Mobilität bei BCG in Europa, dem Nahen Osten, Südamerika und
    Afrika und Co-Autor der Studie. "Die Gewinner des nächsten Jahrzehnts werden
    diejenigen sein, die auf die Verbraucher hören, ihre Produkte lokalisieren und
    in den Bereichen Software und Technologie führend sind."

    Digitale Fahrzeugfunktionen sind wichtiges Kaufkriterium Verbraucher wünschen
    sich digitale Fahrzeugfunktionen, die den Alltag vereinfachen. Besonders gefragt
    sind Over-the-Air-Updates - also drahtlose Softwareaktualisierungen, mit denen
    sich Funktionen wie Navigation, Beleuchtung oder Kamerasysteme verbessern oder
    erweitern lassen. In Europa erwarten 51 Prozent der Befragten solche Updates, in
    den USA 54 Prozent und in China sogar 73 Prozent. Viele Modelle bieten diese
    Möglichkeit bislang nicht an. In China, wo die Nachfrage besonders hoch ist,
    gilt das als klarer Nachteil. Hersteller müssen daher verstärkt in moderne
