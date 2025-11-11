Kaufverhalten und Markentreue wandeln sich rasant

München (ots) - Zeitenwende für die Automobilindustrie: Die Präferenzen von

Autokunden verändern sich grundlegend. Immer mehr Kunden wollen in Zukunft auf

Elektrofahrzeuge (BEVs) umsteigen, sie legen großen Wert auf digitale Services

und können sich den Online-Kauf eines Autos vorstellen. Die Markentreue sinkt

deutlich. Das sind Ergebnisse der internationalen Verbraucherstudie Studie " Was

Autokäufer wollen: Ein globaler Leitfaden für Automobilhersteller (https://www.b

cg.com/publications/2025/what-car-buyers-want-global-guide-automotive-oems) ",

die die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) (https://www.bcg.com/)

in Zusammenarbeit mit NielsenIQ (https://ots.de/Fmcheg) erstellt hat.



Elektromobilität setzt sich zunehmend durch





71 Prozent der Nutzer von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) weltweit gebenan, dass sie in Zukunft wieder ein BEV kaufen wollen. In Europa und den USAlehnt zwar rund ein Viertel der Autokunden BEVs grundsätzlich ab. Die meistenSkeptiker unter den "Never-BEVers" sind allerdings älter. So habenbeispielsweise 39 Prozent der US-amerikanischen Befragten und 33 Prozent dereuropäischen Befragten über 61 Jahren niemals die Absicht, auf Elektroautosumzusteigen, verglichen mit 10 Prozent (US) und 14 Prozent (EU) der befragten18- bis 30-Jährigen. In Deutschland ist die Bereitschaft, auf ein BEVumzusteigen noch niedriger: Hierzulande lehnen 45 Prozent der über 61-Jährigenden Umstieg ab und 25 Prozent der 18- bis 30-Jährigen (35 Prozent "Never-BEVers"über alle Altersgruppen hinweg)."Die Verbraucherpräferenzen wandeln sich deutlich. Automobilhersteller müssendies antizipieren und schnell handeln", so Albert Waas(https://www.bcg.com/about/people/experts/albert-waas) , Leiter des BereichsAutomobil und Mobilität bei BCG in Europa, dem Nahen Osten, Südamerika undAfrika und Co-Autor der Studie. "Die Gewinner des nächsten Jahrzehnts werdendiejenigen sein, die auf die Verbraucher hören, ihre Produkte lokalisieren undin den Bereichen Software und Technologie führend sind."Digitale Fahrzeugfunktionen sind wichtiges Kaufkriterium Verbraucher wünschensich digitale Fahrzeugfunktionen, die den Alltag vereinfachen. Besonders gefragtsind Over-the-Air-Updates - also drahtlose Softwareaktualisierungen, mit denensich Funktionen wie Navigation, Beleuchtung oder Kamerasysteme verbessern odererweitern lassen. In Europa erwarten 51 Prozent der Befragten solche Updates, inden USA 54 Prozent und in China sogar 73 Prozent. Viele Modelle bieten dieseMöglichkeit bislang nicht an. In China, wo die Nachfrage besonders hoch ist,gilt das als klarer Nachteil. Hersteller müssen daher verstärkt in moderne