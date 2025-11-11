Europas größte Bergsportmesse mit Fachtagung in Innsbruck

--------------------------------------------------------------

Alpinmesse 2025

Innsbruck (ots) - Zwei Tage Bergsport pur: Neuheiten, Wissen und Sicherheit im

Fokus





Vom 22. bis 23. November 2025 wird die Messe Innsbruck zum Treffpunkt der

alpinen Welt: Die Alpinmesse mit Alpinforum, veranstaltet von der Congress Messe

Innsbruck (CMI) in Kooperation mit dem Österreichischen Kuratorium für Alpine

Sicherheit (ÖKAS), verbindet als europaweit einzigartiges Format Bergsportmesse,

Fachtagung, Vorträge, Workshops und Erlebniszonen unter einem Dach.

Besucherinnen und Besucher können direkt mit Markenherstellern, Expertinnen,

Athleten und Institutionen in Kontakt treten, Produktneuheiten entdecken und

Wissen rund um alpine Sicherheit vertiefen.



Über 200 Aussteller präsentieren Neuheiten und Innovationen aus den Bereichen

Bergsteigen, Skitouren, Freeride, Klettern, Bouldern, Trailrunning, Biken und

alpine Sicherheit. Die Messe richtet sich an die gesamte Bergsportcommunity, von

Hobbysportlern bis Profis, und zieht ein Publikum aus Österreich, den

Alpenländern und ganz Europa an.



Ein inhaltlicher Höhepunkt ist das Alpinforum des ÖKAS am Samstag, das heuer

unter dem Leitthema "Bergsteigen, nur gesund?" steht. Expertinnen und Experten

aus Medizin, Psychologie und Bergsport beleuchten, wie Leistungsdenken,

Selbstoptimierung und mentale Stärke am Berg zusammenwirken und wie Wissen,

Technologie und Prävention zu mehr Sicherheit im alpinen Gelände beitragen.



Über 50 Workshops mit rund 900 Plätzen vermitteln praxisnahes Wissen zu Themen

wie Lawinensuche, Ausrüstungspflege, Tourenplanung, Hochtouren oder

Trailrunning. Neu ist die Alpinmesse Pro, die erstmals einen exklusiven Rahmen

für den Branchenaustausch zwischen Ausstellern und Sportfachhändlern bietet. Der

Community Corner lädt zudem zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch unter

Bergsportgruppen und Initiativen ein.



Zu den Programmhighlights zählen zudem die rund 50 Vorträge von Bergsportgrößen

wie Gerlinde Kaltenbrunner, Jakob Schubert, Lukas Wörle, den Weger Brothers oder

Johanna Hiemer. Auf der "Fuckup Night meets Alpinmesse" erzählen Nina Gigele,

Tom Burger und Hannah Philomena Scheiber offen über Rückschläge und Learnings.

Darüber hinaus findet im Rahmen der Messe die Online-Weltpremiere des

Freeride-Films "Out of the Ordinary" statt.



"Die Alpinmesse mit Alpinforum steht für Innovation, Begegnung und die

Begeisterung für den Bergsport in all seinen Facetten", berichtet Christian

Mayerhofer , Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck. "Wir freuen uns,

gemeinsam mit unseren Partnern eine einzigartige Plattform für Wissen, Erlebnis

und Austausch zu schaffen." Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für

alpine Sicherheit Peter Paal betont: "Die Alpinmesse mit Alpinforum ist

europaweit einzigartig. Sie verbindet Fachwissen, Erfahrungsaustausch und

Sicherheit am Berg auf höchstem Niveau."



Alpinmesse mit Alpinforum



Datum: 22.11.2025 - 23.11.2025



Art: Messen



Ort: Messe Innsbruck



Ing.-Etzel-Straße



6020 Innsbruck



Österreich



URL: https://www.alpinmesse.info/



Alpinmesse 2025 Jetzt mehr erfahren (https://www.alpinmesse.info/)



Pressekontakt:



Congress Messe Innsbruck GmbH

Julia Zachenhofer, BA

Telefon: +43 (0) 512 5383 2178

E-Mail: mailto:presse@cmi.at

Website: https://www.alpinmesse.info



