    Europas größte Bergsportmesse mit Fachtagung in Innsbruck

    Innsbruck (ots) - Zwei Tage Bergsport pur: Neuheiten, Wissen und Sicherheit im
    Fokus

    Vom 22. bis 23. November 2025 wird die Messe Innsbruck zum Treffpunkt der
    alpinen Welt: Die Alpinmesse mit Alpinforum, veranstaltet von der Congress Messe
    Innsbruck (CMI) in Kooperation mit dem Österreichischen Kuratorium für Alpine
    Sicherheit (ÖKAS), verbindet als europaweit einzigartiges Format Bergsportmesse,
    Fachtagung, Vorträge, Workshops und Erlebniszonen unter einem Dach.
    Besucherinnen und Besucher können direkt mit Markenherstellern, Expertinnen,
    Athleten und Institutionen in Kontakt treten, Produktneuheiten entdecken und
    Wissen rund um alpine Sicherheit vertiefen.

    Über 200 Aussteller präsentieren Neuheiten und Innovationen aus den Bereichen
    Bergsteigen, Skitouren, Freeride, Klettern, Bouldern, Trailrunning, Biken und
    alpine Sicherheit. Die Messe richtet sich an die gesamte Bergsportcommunity, von
    Hobbysportlern bis Profis, und zieht ein Publikum aus Österreich, den
    Alpenländern und ganz Europa an.

    Ein inhaltlicher Höhepunkt ist das Alpinforum des ÖKAS am Samstag, das heuer
    unter dem Leitthema "Bergsteigen, nur gesund?" steht. Expertinnen und Experten
    aus Medizin, Psychologie und Bergsport beleuchten, wie Leistungsdenken,
    Selbstoptimierung und mentale Stärke am Berg zusammenwirken und wie Wissen,
    Technologie und Prävention zu mehr Sicherheit im alpinen Gelände beitragen.

    Über 50 Workshops mit rund 900 Plätzen vermitteln praxisnahes Wissen zu Themen
    wie Lawinensuche, Ausrüstungspflege, Tourenplanung, Hochtouren oder
    Trailrunning. Neu ist die Alpinmesse Pro, die erstmals einen exklusiven Rahmen
    für den Branchenaustausch zwischen Ausstellern und Sportfachhändlern bietet. Der
    Community Corner lädt zudem zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch unter
    Bergsportgruppen und Initiativen ein.

    Zu den Programmhighlights zählen zudem die rund 50 Vorträge von Bergsportgrößen
    wie Gerlinde Kaltenbrunner, Jakob Schubert, Lukas Wörle, den Weger Brothers oder
    Johanna Hiemer. Auf der "Fuckup Night meets Alpinmesse" erzählen Nina Gigele,
    Tom Burger und Hannah Philomena Scheiber offen über Rückschläge und Learnings.
    Darüber hinaus findet im Rahmen der Messe die Online-Weltpremiere des
    Freeride-Films "Out of the Ordinary" statt.

    "Die Alpinmesse mit Alpinforum steht für Innovation, Begegnung und die
    Begeisterung für den Bergsport in all seinen Facetten", berichtet Christian
    Mayerhofer , Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck. "Wir freuen uns,
    gemeinsam mit unseren Partnern eine einzigartige Plattform für Wissen, Erlebnis
    und Austausch zu schaffen." Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für
    alpine Sicherheit Peter Paal betont: "Die Alpinmesse mit Alpinforum ist
    europaweit einzigartig. Sie verbindet Fachwissen, Erfahrungsaustausch und
    Sicherheit am Berg auf höchstem Niveau."

    Alpinmesse mit Alpinforum

    Datum: 22.11.2025 - 23.11.2025

    Art: Messen

    Ort: Messe Innsbruck

    Ing.-Etzel-Straße

    6020 Innsbruck

    Österreich

    URL: https://www.alpinmesse.info/

    Alpinmesse 2025 Jetzt mehr erfahren (https://www.alpinmesse.info/)

