Hollyland stellt die Lyra-4K-UHD-Webcam mit professioneller audiovisueller Integration und erschwinglichem Preis vor

SHENZHEN, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Anbieter professioneller audiovisueller Lösungen Hollyland hat seine neueste Innovation, die Lyra-4K-UHD-Webcam, vorgestellt, eine völlig neue professionelle Bildgebungslösung, die neu definiert, was eine Webcam zu einem für Verbraucher erschwinglichen Preis leisten kann. Mit ihrem großen 1/1,5-Zoll-CMOS-Sensor schließt die Lyra die Lücke zwischen Verbraucherfreundlichkeit und professioneller audiovisueller Leistung. Sie wurde für Kreative, Streamer, Ausbilder sowie Remote-Profis gleichermaßen entwickelt und bietet spiegelglatte Qualität sowie mühelose Benutzerfreundlichkeit für die tägliche Inhaltserstellung.

Seit Jahren hat der Markt für Verbraucher-Webcams mit denselben Einschränkungen zu kämpfen: kleine Bildsensoren, schlechte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und komprimierte Tonqualität. Die Lyra behebt diese Unzulänglichkeiten direkt durch drei wichtige technologische Durchbrüche und setzt damit einen neuen Maßstab für Hochleistungs-Webkameras zu einem erschwinglichen Preis.

Das Herzstück der Lyra ist ein 1/1,5-Zoll-CMOS-Sensor, dessen lichtempfindliche Fläche deutlich größer ist als die von Konkurrenzmodellen in derselben Preisklasse. In Kombination mit einer F1.8-Blende sowie einer 4K30-UHD-Ausgabe fängt die Kamera selbst in schwach beleuchteten Umgebungen lebendige Farben und außergewöhnliche Klarheit ein. Außerdem unterstützt sie 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für eine flüssige, naturgetreue Darstellung.

Auch die Klangqualität wurde deutlich verbessert. Die Lyra verfügt über einen integrierten kabellosen Hollyland-LARK-A1-Mikrofonempfänger, der eine direkte Kopplung mit einem LARK-A1-Sender für kabelloses High-Fidelity-Audio ermöglicht. Das integrierte omnidirektionale Mikrofonsystem nimmt mit 48 kHz/24-Bit auf und sorgt für eine klare Aufnahme auf Broadcast-Niveau, während Hintergrundgeräusche durch die intelligente KI-Rauschunterdrückung eliminiert werden. Diese Verschmelzung von Bildgebung und Akustik bildet den charakteristischen Vorteil der Lyra – „4K Vision with Ultra-Voice" für eine synchronisierte, gestochen klare Wiedergabe von Bild und Ton.